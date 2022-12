“Glass onion: un misterio de knives out”, secuela del éxito de 2019, ha hecho una interesante referencia al Perú. La nueva película de Netflix dirigida por Rian Johnson y protagonizada por Daniel Craig —recordado por su papel de James Bond— hace mención de nuestro país a través de un peculiar diálogo entre el personaje del actor británico y el de la estadounidense Janelle Monáe. ¿Qué es lo que ha emocionado tanto a los fanáticos peruanos y de qué se trata?

Una poderosa bebida indígena

Por si aún no has visto la película, no te preocupes porque no haremos ningún spoiler. Lo único que debes saber es que la escena en cuestión transcurre mientras el Detective Benoit Blanc (Daniel Craig) investiga el caso.

La secuela de "Knives out" regresará a Rian Johnson al banquillo de director y traerá de vuelta a Daniel Craig como el detective Benoit Blanc. Foto: Netflix

Para ello, el investigador sostiene un diálogo con una de las involucradas: Andi Brand (Janelle Monáe). La conversación es sobre Miles Bron, personaje interpretado por Edward Norton.

“Miles conoció a un científico noruego en una ceremonia de ayahuasca en Perú”, le cuenta Andi a Benoit en uno de los tantos diálogos que tienen.

Escena y meme de la referencia a Perú en "Glass onion: Un misterio de knives out, Perú". Foto: @shannonlada/Twitter

De esta manera, quedó expuesto que en el universo ficcional de “Knives out” la ayahuasca existe y que posiblemente también fue consumida a través de un ritual por uno de los protagonistas.

¿Cuándo se estrena “Glass onion: un misterio de knives out”?

“Glass onion: un misterio de knives out” se estrenó el pasado 23 de diciembre. La película está disponible en Netflix y es una secuela de “Knives out”, filme de 2019.