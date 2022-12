Netflix estrenó la serie de televisión “Alice in Borderland” en 2020 y la convirtió en todo un éxito. Sin embargo, fans tuvieron que esperar hasta prácticamente la Navidad de este 2022 para poder ver nuevos capítulos de la explosiva y sangrienta trama japonesa. Por supuesto, con el oscuro final que dejó esta entrega, los seguidores ya se preguntan si veremos más episodios en una potencial tercera temporada.

Como se sabe, Arisu y sus amigos se sumergieron en el mundo de un llamativo videojuego. En esta realidad paralela, descubrieron que tenían que superar diversas pruebas si querían sobrevivir en la vida real.

Para la segunda temporada del show, los retos se intensificaron y la ciudad de Tokio se volvió una especie de zona de guerra. El único objetivo era abandonar el plano virtual, pero no todos pudieron escarpar de ahí.

Exitosa serie japonesa "Alice in Borderland" está basada en el manga homónimo de Haru Aso. Foto: Netflix

¿Habrá temporada 3 de “Alice in Borderland”?

Por lo pronto, Netflix no ha hecho oficial el anuncio de la tercera temporada de “Alice in Borderland”, aunque se espera que lo haga eventualmente, dado el gran éxito que han tenido los capítulos que se han estrenado recientemente. Además, el final no parece ser un cierre definitivo de la historia.

Por otro lado, debemos tener en cuenta de que la ficción está inspirada en un manga que consta de numerosos volúmenes y spin-offs, por lo cual podríamos ver más de este universo en el futuro.

Fans esperan con ansias que Netflix renueve "Alice in borderland" para una tercera temporada. Foto: Netflix

¿Qué pasó al final de “Alice in Borderland 2″?

En la recta final de “Alice in Borderland 2”, los participantes son sometidos a tres rondas de croquet, pero primero deben aceptar la invitación de ‘La reina de corazones’ para tomar el té, a fin de que puedan avanzar en los niveles.

Arisu y su equipo sí logran deshacerse de sus enemigos y sobrevivir a las pruebas; sin embargo, descubrimos que el juego introduce una nueva carta: Joker. Con ello en mente, todo apunta a que la victoria de los protagonistas sería una ilusión y, por ende, aún quedaría más camino antes de que puedan liberarse de la realidad virtual.