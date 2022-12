“Los renglones torcidos de Dios”, final explicado: ¿Alice está enferma o es una persona sana?

Tras su paso por los cines, “Los renglones torcidos de Dios” llegó a Netflix hace unos días y ya se ha convertido en todo un éxito. La trama de la película dirigida por Oriol Paulo y protagonizada por Bárbara Lennie viene enmarcada en el género de thriller/suspenso y ha sido nominada a seis premios Goya 2023 por sus aclamadas actuaciones y atrapante historia.

Bárbara Lennie es la protagonista de "Los renglones torcidos de Dios". Foto: Netflix

¿De qué trata “Los renglones torcidos de Dios”?

“Una detective privada que dice tener paranoia ingresa a un hospital psiquiátrico para investigar la muerte misteriosa de otro paciente”, indica la sinopsis de Netflix.

“Los renglones torcidos de Dios” nos aproxima a Alice Gould, una investigadora privada que finge tener una enfermedad mental para infiltrarse en un centro de atención psiquiátrica y, de esa manera, investigar la muerte de uno de los pacientes.

Ya en el establecimiento médico, la protagonista empieza a recorrer los pasillos del hospital y a conocer a los profesionales que laboran ahí. Sin embargo, nota que su investigación es solo una pieza de una jugada aún mayor y peligrosa. ¿O eso es lo que su propia mente le ha hecho creer?

Final explicado de “Los renglones torcidos de Dios”

Samuel Alvar renuncia a su cargo y los médicos de la junta deciden votar. ¿Qué resuelven? Que le deben dar la declaración de sanidad a Alice, pero el mencionado doctor no está de acuerdo, por lo cual sale de la sala, no sin antes comentar un hecho particular que dará un giro de 180° a la película.

“Por cierto, ayer por la noche me llamó el doctor Donadío. Resulta que después del congreso de Zurich se fue de vacaciones con su esposa. No hubo ninguna conspiración, simplemente no le llegaron nuestros telegramas. Le pedí si podía venir a aclarar este asunto y muy amablemente ha accedido”, comentó Alvar.

Al finalizar, la cara de Alice cambia completamente. En ese momento, vemos que un hombre entra a la sala y, para sorpresa de muchos, es un rostro conocido.

Se trata del mismo sujeto que ayudó a la protagonista a entrar al centro psiquiátrico, pero no es quien ella cree: es su médico, el Dr. Donadío, quien dice lo siguiente: “Hola, Alice. ¿En qué lío te has metido esta vez?”. Acto seguido, el plano se enfoca en el rostro de la mujer y finaliza el filme.

Con estas últimas escenas, se deja entrever que, efectivamente, Alice tenía paranoia y que todo lo que ha estado haciendo y diciendo es solo parte de una ilusión generada por su mente.