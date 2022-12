Netflix y su propio “El profesional”: la explosiva y eufórica cinta de acción que causa furor

Películas de acción hay muchas, desde la frenética “John Wick 4″ hasta la costosa “El hombre gris”. Este año 2022, Netflix quiere cerrar con broche de oro con una inesperada y explosiva cinta italiana que, más allá de ser una interesante historia, nos recuerda a lo que podría haber sido sin problemas una secuela o remake de “El profesional”.

“Me llamo venganza” (My name is vendetta) es el nuevo hit de la N roja que nos aleja de la típica acción de los blockbusters estadounidenses y nos abre la puerta a un poderoso relato cargado de movimiento.

¿De qué trata “Me llamo venganza”?

La película fue escrita y dirigida por Cosimo Gómez. La protagonizan Alessandro Gassman —hijo del ícono del cine italiano Vittorio Gassman— y Ginevra Francesconi.

La historia nos lleva al norte de Italia y sigue a Sofía, una adolescente que pasa sus días jugando al hockey y aprendiendo a manejar auto.

Todo cambia cuando desobedece una instrucción de Santo, su padre. Le toma una foto sin darse cuenta y la publica en Instagram, pero lo que parece algo trivial es más peligroso de lo que piensa.

Dos criminales rastrean a Santo —que esconde un pasado oscuro— a través de la foto y asesinan a su esposa, la madre de Sofía . Y esto desencadena una cacería en la que la joven deberá cambiar para siempre.

Así, al igual que Léon (Jean Reno) y Mathilda (Natalie Portman) en “El profesional”, Santo deberá velar por la vida de Sofía mientras intenta enseñarle el turbio arte de matar. ¿Podrán padre e hija sobrevivir?

Santo y Sofía en "Me llamo venganza". Foto: Netflix

¿Cuándo se estrena “Me llamo venganza”?

“Me llamo venganza” llegó al catálogo de Netflix el pasado 30 de noviembre y está disponible para verse ahora mismo.