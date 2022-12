Jenna Ortega tenía COVID-19 cuando filmó su escena del baile en “Merlina”: “Fue horrible”

“Merlina”, la serie de Tim Burton sobre el famoso personaje de “Los locos Adams”, ha sido un éxito en Netflix. La escena del baile de Jenna Ortega fue suficiente para que el show se volviera viral y alcanzara más vistas en el streaming. Sin embargo, recientemente, se ha revelado que la protagonista que da vida a Wednesday estuvo enferma de COVID-19 mientras grababa dicha secuencia musical.

Si bien TikTok e Instagram han mostrado repetidas veces el momento en el que Merlina se deja llevar por la música, lo que no cuentan las redes sociales es el desagradable momento que pasó la actriz de 20 años.

“Obtuve la canción aproximadamente una semana antes e hice todo lo que pude… es una locura porque era mi primer día con COVID-19, así que fue horrible filmarlo” , confesó la joven en una entrevista con NME.

Ortega confesó que aquella mañana se despertó con intensos dolores en el cuerpo. “ Me sentía como si me hubiera atropellado un auto y que se me había soltado un duendecito en la garganta y me arañaba las paredes del esófago ”, contó.

¿Cómo Jenna Ortega terminó de grabar la escena?

Ese momento Jenna tenía los síntomas, por tanto, se realizó una prueba para saber si tenía o no la infección. “ Me estaban dando medicina entre toma y toma porque estábamos esperando el resultado positivo”, explicó.

Jenna Ortega da vida a Merlina Addams. Serie es dirigida por Tim Burton. Foto: Netflix

De acuerdo con MGM, productora detrás de “Merlina”, en todo momento “se siguieron protocolos estrictos de COVID-19 y, cuando se confirmó la prueba positiva, la producción sacó a Jenna del set”.