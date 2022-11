Adam Sandler + Netflix ha sido una fórmula con buenos resultados en los últimos años. El streaming estrenó hace algunos meses “Garra”, una aclamada película que se ganó tanto a la crítica como a los fans. El éxito fue un eco de otro aplaudido filme del actor para el mencionado streaming, “Diamantes en bruto”, que, pese a no llevar al artista a los Oscar, le valió diversos premios y nominaciones en distintas galas.

El dicho “todo tiempo pasado fue mejor” no necesariamente se aplica al caso de Sandler. Para darte contexto es necesario remontarnos al 2015. En aquel año, Netflix empezaba a escalar en popularidad, pero ya tenía ciertos aciertos en producciones de TV, como “Orange is the new black” y “House of cards”.

¿Su siguiente paso? Con el auge ya probado en lo que a series se refiere, ahora era el turno de los largometrajes. Su primer intento fue “True detective” y les funcionó bien. Su segunda chance, sin embargo, dejó a la N roja lejos de probar las mieles del éxito y más cerca de la vergüenza.

Adam Sandler sorprendió a fans con su interpretación en "Garra", película de Netflix. Foto: Netflix

¿Cuál es la peor película de Netflix?

Netflix quiso adentrarse en el terreno de la comedia para lo nuevo de su contenido original. Así, llegaron ante “The ridiculous 6”, un wéstern cómico que había sido rechazado hasta por tres estudios. Creyeron que podrían convertirlo en oro puro. Mala idea.

Se pusieron manos a la obra y, debido a la naturaleza de la trama, contrataron a Adam Sandler como el actor principal, quien compartiría escenas con otros famosos rostros, como Terry Crews, Rob Schneider, Taylor Lautner, Steve Buscemi, Danny Trejo, entre otras figuras de Hollywood.

Pasó el tiempo y se estrenó en la plataforma por todo lo alto, pero lo que no anticiparon fue que “The ridiculous 6” sería un rotundo fracaso. Ni la crítica ni los fans la apoyaron. De hecho, logró lo que pocos imaginaron posible: Rotten Tomatoes le dio 0% de aprobación.

"The ridiculous 6" fracasó en la aprobación de la crítica y entre los fans. Foto: captura de Rotten Tomatoes

¿De qué trata “The ridiculous 6”?

“Cuando secuestran a su padre, Tommy ‘Cuchillo Blanco’ Stockburn se aventura por el Oeste en una misión de rescate con cinco hermanos que acaba de conocer”, indica la premisa compartida por Netflix.