¿Quién es Omar Rudberg, el actor venezolano que es sensación en Netflix?

El actor venezolano Omar Rudberg participa en la serie de Netflix “Young royals”, en la cual se relata la historia del heredero al trono, el príncipe Wilhem, y su llegada al internado Hillerska, en donde se cuestiona su futuro como monarca y se enamora de Simon, interpretado por Rudberg. En esta nota te contamos más sobre el protagonista latino de esta serie.

Omar Josué Rudberg González es un actor y cantante sueco-venezolano de 23 años. Foto: Bandsintown

¿Quién es Omar Rudberg?

Omar Josué Rudberg González es un actor y cantante sueco-venezolano de 23 años.

Nació un 12 de noviembre de 1998 en Caracas, Venezuela. Sin embargo, a la edad de 6 años se mudó a Suecia con su madre. Él creció en Kungsbacka.

¿Cómo inicia su carrera como actor?

Antes de “Young royals”, Omar nunca había actuado, ya que primero tuvo éxito como cantante en Suecia.

Fue miembro de la boyband FO&O entre 2013 y 2017. Un año después, cuando el grupo finalmente se separó, empezó su carrera como solista con el sencillo “Qué pasa”. Incluso, el ahora actor participó en las ediciones de 2017, 2019 y 2022 del Melodifestivalen.

Sin embargo, en el año 2021, se volvió conocido internacionalmente por interpretar a Simon en la serie de Netflix “Young royals”.

¿Cuántos idiomas habla Omar Rudberg?

Habla sueco, español e inglés. Desde que lanzó su primer sencillo, Omar ha jugado con estos tres lenguajes en la mayoría de sus canciones, ya que usa la música como una forma de eliminar fronteras y diferencias culturales.

El joven actor menciona en una entrevista sus cosas favoritas de Venezuela. Foto: Captura Twitter

¿Cuál es el último video musical de Rudberg?

En 2018, Omar lanzó su primer sencillo en solitario “¿Qué pasa?” y desde entonces ha tenido bastante éxito. Con su canción “Dum” obtuvo un certificado de oro en Suecia. Hace cuatro meses estrenó el video musical de “Todo de ti”, versión de la canción del grupo Ace of Base “All that she wants”.

Omar es un versátil artista: no solo se desenvuelve como actor y cantante solista, sino que el año pasado lanzó un EP con versiones de tres canciones que aparecen en “Young royals”. Esta son “Symphony”, “Remember” y “It takes a fool to remain sane”. Para la portada de esta última canción posa tumbado sobre una cama, con una corona que le cubre la cara.

¿Qué relación tienen Omar Rudberg y Edvin Ryding?

El actor venezolano y Edvin Ryding, quien interpreta al príncipe Wilhelm en la serie, se conocieron durante la segunda ronda de castings para la serie y “encajaron inmediatamente”. De hecho, se consideran mejores amigos en la vida real.