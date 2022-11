Kit Connor (“Heartstopper”) revela que es bisexual, pero lanza incómodo mensaje a fans

Cuando “Heartstopper” llegó a Netflix, fue todo un boom. La serie, protagonizada por Kit Connor y Joe Locke, mostraba a Charlie Spring en una relación algo tóxica con otro compañero de su escuela; no obstante, el panorama cambiaría cuando conoció a Nick Nelson. Aunque este último se presentaba como heterosexual, la química entre ambos fue instantánea y su relación amical pronto pasó a ser romántica, a raíz de que Nick se declarara bisexual.

Como era de esperarse, miles de espectadores se sintieron identificados con la trama e incluso esperaban que los mencionados actores volvieran realidad la ficción. Lo que nunca imaginaron los fans es que se daría de la manera menos pensaba: Connor ha revelado que es bisexual, pero ha lanzado un contundente mensaje.

(I-D) Kit Connor como Nick Nelson y Joe Locker como Charlie Spring. Foto: Netflix

Kit Connor y una incómoda revelación

Kit Connor, casi tanto como Joe Locke, ha sido objeto de acoso en redes sociales, en torno a su papel en la producción de Netflix. Ello debido a que sus seguidores querían saber si era o no miembro de la comunidad LGTBIQ+. La noticia se ha hecho oficial, pero no como todo mundo esperaba.

“Soy bi. Felicitaciones por forzar a un joven de 18 años a salir del armario. Creo que algunos de ustedes no entendieron el punto del programa. Adiós”, expresó Connor en un tuit, con evidente tono de incomodidad.

Kit Connor revela que es bisexual. Foto: captura de Twitter

Como se sabe, Kit había sido consultado anteriormente sobre su orientación sexual. En ese contexto, solía comentar que, en su perspectiva, no estaba de acuerdo con poner etiquetas a las personas. Así lo dio a conocer en entrevista para el podcast “Reign With Josh Smith” (vía Out Magazine).

“Todavía somos muy jóvenes. Empezar a especular sobre nuestra sexualidad y presionarnos para que salgamos del armario cuando quizá no estamos preparados… En mi caso, me siento perfectamente seguro y cómodo con mi sexualidad. Pero no siento la necesidad de, ya sabes, no me gustan demasiado las etiquetas y cosas así. No me preocupan mucho. No siento la necesidad de etiquetarme, y menos públicamente”, comentó en aquella oportunidad.