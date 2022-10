Jeffrey Dahmer y las polaroids del crimen: ¿qué había en las fotos sobre las víctimas?

Desde su primera víctima hasta su último asesinato, Jeffrey Dahmer fue expuesto por Netflix en “Dahmer”, la serie de televisión que se ha convertido en una de las más vistas en la plataforma. Dentro de los detalles más escabrosos de su vida, miles de espectadores se han interesado por cómo fue capturado por la Policía y, sobre todo, lo que hallaron los agentes cuando lo aprehendieron, en especial por unas perturbadoras polaroids.

Como se sabe, el ‘Caníbal de Milwaukee’ llevaba un detallado registro visual. Es decir, que en, más de una fotografía, quedaba grabado el horror que le causaba a los hombres que mataba. Pero, ¿qué exactamente había en estas instantáneas?

Steven Hicks fue la primera víctima de Jeffrey Dahmer. Foto: Netflix

¿Qué había en las polaroids de Jeffrey Dahmer?

Según se expone en los capítulos 1 y 7 de “Dahmer”, Jeffrey tenía guardadas alrededor de 80 polaroids. Aquellas imágenes fueron las pistas que la Policía necesitaba para probar los crímenes del asesino. En ese sentido, se reveló que en las fotos se mostraban las partes cercenadas de las víctimas.

Las razones que lo motivaron a tomarlas no necesariamente están claras. No obstante, The Shun explicó que Jeffrey “con frecuencia tomaba fotos de sus víctimas en las distintas etapas del proceso de asesinato para poder recordar cada acto después y revivir la experiencia”.

Por otro lado, la revista ELLE dio a conocer otro argumento: lo hacía para no sentirse solo, pues, al verlas, había una sensación de que alguien lo acompañaba. No obstante, esto no fue lo único que halló la Policía.

Los oficiales quedaron impactados cuando se toparon con el refrigerador del asesino, el cual almacenaba una cabeza humana, 2 bolsas de plástico con corazones en cada una, mientras que otro empaque tenía genitales masculinos.