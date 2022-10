“Vigilante”, historia real: enigma detrás del acosador sin rostro que atormentó a familia

Como todas las semanas, Netflix cambia su contenido para gusto de sus usuarios. En esta ocasión, y apostando una vez más por las historias inspiradas en casos reales, vuelve a presentar una serie de la mano de Ryan Murphy, creador de “Dahmer”. Esta lleva por título “Vigilante”.

Con Naomi Watts y Bobby Cannavale de protagonistas, la trama se ha ganado el interés de los televidentes, quienes, a días de su estreno, la han colocado por encima de “Contigo capitán”, producción peruana inspirada en la vida de Paolo Guerrero.

¿De qué trata “Vigilante”?

La historia nos presenta a Nora y Dean Brannock, un matrimonio que compra una casa en el 657 Boulevard en Nueva Jersey. Emocionados por iniciar una nueva vida junto a sus hijos y a poco de mudarse, comienzan a recibir una serie de cartas misteriosas firmadas por alguien identificado como “Vigilante”, quien advierte que los espía. Con el paso de los capítulos, sus vecinos y hasta la mujer que les vendió la casa, se vuelven sospechosos.

Tráiler de “Vigilante”

La historia detrás de “Vigilante”: ¿caso fue resuelto?

“Vigilante” está inspirada en una historia real publicada en el New York Magazine de 2018. Bajo el nombre “The haunting of a dream house“, de Reeves Wiedeman, el artículo detalla cómo María y Derek Broaddus compraron una casa en junio de 2014, pero poco después, comenzaron a recibir cartas anónimas con una firma que los inquietó: The watcher.

“The haunting of a dream house“, de Reeves Wiedeman. Foto: @NYMag

“El 657 Boulevard ha sido de interés en mi familia por décadas y, a medida que se acerca su 110 cumpleaños, me han puesto a cargo de observarla. Mi abuelo vigilaba la casa en 1920 y mi padre en 1960. Ahora es mi turno. Tienen hijos. Los he visto. Hasta ahora creo que hay tres. Una vez que sepa sus nombres, lo llamaré”, escribió el acosador anónimo.

La familia Broaddus y su historia inspiraron la serie "Vigilante". Foto: Netflix

Con varias cartas del mismo estilo llegando a su hogar, Wiedeman expone que los Broaddus comenzaron a sospechar de sus vecinos y reportaron lo que pasaba ante la Policía. Sin mayor acción por parte de las autoridades, ellos deciden descubrir quién los espiaba.

¿Qué pasó con la casa de “Vigilante”?

Luego de colocar cámaras, contratar a un investigador privado y más acciones, las cartas no cesaron, por lo que llamaron a los anteriores dueños: los Woods. Si bien ellos dijeron que no habían recibido nada parecido antes, sí reportaron la existencia de una nota extraña, pero la desecharon.

Sin más ayuda y con las cartas cada vez más intimidantes, los Broaddus abandonaron la casa y regresaron a su antiguo hogar. En el 2015 pusieron a la venta el 657 Boulevard y la venden en el 2019 por 500.000 dólares, menos de lo que la habían pagado (US$ 1.35 millones).

¿Se sabe quién es el ‘Vigilante’?

No, la policía de Westfield no ha descubierto la identidad del misterioso personaje, aunque, en medio de las investigaciones, se expuso que, tras el análisis de una muestra de ADN, una mujer estaría detrás de las cartas.