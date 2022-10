Las polaroids de Jeffrey Dahmer: ¿por qué el caníbal tomaba fotos de sus víctimas?

A través de “Dahmer”, Netflix hace un retrato desde el primer asesinato del ‘Caníbal de Milwaukee’ hasta su último delito, antes de que Tracy Edwards, quien iba a ser su próxima víctima, lo delatara con la Policía. De hecho, si no hubiera sido por unas retorcidas polaroids que dos oficiales hallaron dentro de su departamento, el criminal estuvo a punto de salirse con la suya.

Tal como se revela en los capítulos 1 y 7, el asesino tenía un diverso registro fotográfico de las partes cercenadas de las personas a las que mató. Fue gracias a esta pista que los agentes descubrieron toda una maraña de muertes y, en consecuencia, la explicación a tantas desapariciones en Winconsin.

Jeffrey Dahmer llevado a prisión tras el hallazgo de macabras polaroids. Foto: composición LR/Netflix

¿Por qué Jeffrey Dahmer tomaba fotos de sus víctimas?

De acuerdo con The Sun, Dahmer “con frecuencia tomaba fotos de sus víctimas en las distintas etapas del proceso de asesinato para poder recordar cada acto después y revivir la experiencia”.

En tanto, la revista ELLE compartió otra justificación. Debido a que Jeffrey solía expresar sentimientos de soledad y aislamiento, The American Journal of Forensic Medicine and Pathology publicó, en 1994, que el asesino conservaba las imágenes para no sentirse solo. Así, al ver las instantáneas, había una sensación de compañía en él.

Por supuesto, las polaroids no fueron los únicos objetos con los que se topó la Policía. Netflix expuso otro hallazgo: un sanguinario refrigerador.

Según lo relatado en “Dahmer”, el artefacto almacenaba una cabeza humana y dos bolsas de plástico con corazones en cada una, mientras que otro empaque contenía un par de genitales masculinos.