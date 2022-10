“Contigo capitán” en Netflix: ¿cuál es el inusual nombre en inglés de la serie sobre Paolo Guerrero?

“Contigo capitán”, la nueva serie de Netflix que cuenta la vida de Paolo Guerrero (Nikko Ponce), ya está disponible en streaming. Los fanáticos del futbolista de la selección peruana de fútbol, más conocido como ‘El depredador’, ya hablan sobre algunos episodios que retrata el show: desde la intensa pelea entre Doña Peta y Oviedo, hasta las historias de sus exnovias que han sido llevadas a la ficción.

Pero más allá de eso, algo que ha llamado mucho la atención es el nombre que ha decidido ponerle la N roja en el extranjero. Lejos de ser una traducción literal del título, su versión en inglés es completamente diferente.

¿Cómo se llama “Contigo capitán” en inglés?

Antes de revelarte el nombre, te daremos un ejemplo muy conocido. “La casa de papel” —que pronto lanzará el spin-off de Berlín— nunca tuvo una traducción literaria, en cuanto a su título se refiere.

Poster de "The fight for justice: Paolo Guerrero". Foto: Netflix

Netflix podría haberle puesto simplente “The house of paper”, pero en lugar de ello terminó llamándose “Money Heist”.

Del mismo modo, “Contigo capitán” no se ha traducido como “With you captain”, sino como “The fight for justice: Paolo Guerrero”, que en español se entiende como “La pelea por justicia: Paolo Guerrero”.

Contigo Capitán Temporada 1. Nikko Ponce in Contigo Capitán Temporada 1. Cr. Daniela Talavera/Netflix ©2022.

¿De qué trata “Contigo capitán”?

“Contigo capitán” cuenta la historia del excapitán de la selección peruana de fútbol, Paolo Guerrero. Específicamente, la serie retrata uno de los momentos más difíciles de la carrera deportiva del ‘Depredador’: su polémica suspensión del Mundial de Rusia 2018 frente a un escándalo de drogas.

La serie cuenta con seis episodios y ya está disponible en Netflix desde el miércoles 5 de octubre.