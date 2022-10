“Dahmer”: ¿Glenda comió un sándwich de carne humana o Netflix mintió en su serie?

“Dahmer” ha dejado en shock a miles de usuarios de Netflix. La serie de televisión ha mostrado, de manera muy realista, la lista de crímenes cometidos por el ‘Caníbal de Milwaukee’, sin importar lo violentos que fueron. No obstante, más allá de los ataques, hay una perturbadora escena que ha congelado a los espectadores del programa protagonizado por Evan Peters: el sándwich de Glenda Cleveland.

Glenda Cleveland es llevada a la ficción de "Dahmer" por la actriz Niecy Nash. Foto: Netflix

En el capítulo 7 de la producción, Glenda ha puesto una denuncia contra Jeffrey Dahmer luego de que su departamento se vio inundado por un desagradable olor, proveniente de la pieza de su nefasto vecino.

A raíz de ello, el criminal se acerca al apartamento de Cleveland para pedirle que retire la queja y, a manera de regalo para hacer las paces, le lleva un sándwich hecho supuestamente de cerdo deshilachado. Debido a sus sospechas, la mujer rechaza el presente.

En la trama, no se deja en claro si el contenido es de origen animal o humano, pero la secuencia parece advertir que el emparedado está elaborado con la carne de alguna de las víctimas de Dahmer.

¿Qué pasó en a realidad?

Como se sabe, Netflix ha dramatizado ciertos hilos narrativos de su serie. De hecho, no se tiene prueba fidedigna de que Glenda Cleveland haya tenido relación constante con el ‘Caníbal de Milwaukee’. Según The Sun, ni siquiera vivían en el mismo edificio en la vida real, por lo cual no hay información de que ella consumió un sándwich de Jeffrey.

No obstante, de lo que sí se tiene reporte es de las declaraciones de Pamela Bass. De acuerdo con el citado medio, la joven reveló que Dahmer solía hacer este tipo de aperitivos y repartirlos entre los residentes. Ella le aceptó uno de sus snacks porque le parecía una persona amable.

Sin embargo, tras enterarse de las atrocidades cometidas por Jeffrey, confesó que tenía un miedo constante: “Probablemente, me he comido una parte del cuerpo de alguien”.