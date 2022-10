El departamento de Jeffrey Dahmer: ¿qué pasó con el edificio donde mataba a sus víctimas?

“Dahmer” sigue imparable en Netflix. La serie de televisión ha sorprendido a miles con su material gráfico y narrativo, pues se adentra en la turbia vida y delitos de Jeffrey Dahmer, el infame ‘Caníbal de Milwaukee’, hasta su muerte en prisión a manos de otro recluso. No obstante, los detalles que más han llamado la atención de los espectadores son los relacionados con el departamento donde se ejecutaron los crímenes.

Jeffrey Dahmer fue condenado a 15 cadenas perpetuas tras su detención y juicio. Foto: composición LR /Netflix

¿Dónde vivía Jeffrey Dahmer?

El asesino en serie captaba a sus víctimas en lugares concurridos y se las llevaba a su apartamento, el 213 del 924 North 25th Street, dentro del complejo de edificios Oxford. Fue ahí donde la Policía encontró un siniestro refrigerador con partes humanas, entre otros retorcidos hallazgos.

¿Qué pasó con el departamento de Jeffrey Dahmer?

Descrito en su momento como “una fábrica de asesinatos” por The New York Times (vía Esquire), el departamento de Dahmer fue un escenario perturbador que pasó inadvertido. Los vecinos no sospechaban lo que sucedía en aquel punto, más allá de un desagradable olor, que pronto descubrieron que era producto de la descomposición de los cuerpos sin vida.

Por suerte, el espacio de los 49 apartamentos fue demolido por petición de los familiares de las víctimas, unos 15 meses después de que detuvieran a Jeffrey. Hoy en día no existe el solar.

De acuerdo con Netflix, se esperaba que un parque en memoria de las víctimas se construyera, pero esto nunca sucedió.

En tanto, la revista Seventeen revela que, en un momento, el Proyecto Campus Circle compró el edificio por 325.000 dólares, en un plan que se describió como “una iniciativa de reurbanización del barrio en colaboración” patrocinada por la Universidad de Marquette. El informe reporta que se ayudó a todos los inquilinos restantes a encontrar nuevos hogares.

Actualmente, no se ha hecho nada y el lugar quedó como una zona desierta rodeada por una valla.