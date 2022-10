“Dahmer”: ¿asesino fotografió a sus víctimas? El inquietante hallazgo expuesto por Netflix

La serie sobre el asesino serial Jeffrey Dahmer continúa dando de qué hablar. Con sus 10 capítulos entre lo más visto de Netflix Perú, cibernautas van conociendo detalles inéditos sobre el caníbal que acabó con la vida de 17 personas y cuál fue su destino tras sus condenas de cadenas perpetuas.

En el capítulo 1 y 7 de “Monstruo: la historia de Jeffrey Dahmer” vemos que Tracy Edwards escapa antes de ser asesinado por el homicida. Tras toparse con agentes de la Policía, este acusa al caníbal por intento de asesinato.

Más adelante, se aprecia a los oficiales cuando investigan el departamento del asesino y hallan restos de las víctimas de Jeffrey en diversas partes del lugar. Glenda Cleveland, su vecina y quien en más de una oportunidad alertó sobre lo que estaba pasando, reclamó a los policías por no haberle hecho caso.

¿Qué encontró la policía en el apartamento de Jeffrey Dahmer?

Más allá de los restos humanos, la ficción expone que Jeffrey Dahmer le tomaba fotos a sus víctimas, las mismas polaroids que fueron halladas en la vida real en su departamento. En total se encontraron 74 imágenes explícitas de cada uno de los fallecidos.

Jeffrey Dahmer, el llamado "Caníbal de Milwaukee". Foto: difusión

Según The American Journal of Forensic Medicine and Pathology , Dahmer tomó las fotos como muestras de lo que había hecho.

A Jeffrey Dahmer se le atribuyeron 17 muertes en total. En 1992, recibió 16 cadenas perpetuas como condenas. En el año 1994, fue asesinado en la Institución Correccional de Columbia por Christopher Scarver, su compañero de prisión.