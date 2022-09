Jeffrey Dahmer en Netflix: ¿por qué Christopher Scarver asesinó al ‘Caníbal de Milwaukee’?

Cuando el victimario se vuelve víctima. Los crímenes de Jeffrey Dahmer quedaron retratados en Netflix con “Dahmer”, la producción original del streaming protagonizada por Evan Peters que, con solo 10 capítulos, nos aproxima al historial del infame asesino en serie, conocido como el ‘Caníbal de Milwaukee’. Si bien este fue condenado a más de 10 cadenas perpetuas, la muerte lo encontró a sus 34 años.

"Dahmer", la serie más vista en Netflix hoy, retrata los horrores de Jeffrey Dahmer, el infame 'Monstruo de Milwaukee'. Foto: composición LR/Gerson Cardoso

¿Cómo murió Jeffrey Dahmer?

Ya internado en la Institución Correccional de Columbia, Dahmer pasaba sus días como un preso más. De ese modo, un día fue asignado a labores de limpieza, sin imaginar que aquel 28 de noviembre de 1994 sería el último día de su nefasta vida.

El criminal estaba aseando uno de los baños del recinto, cuando un recluso llamado Christopher Scarver se le acercó y lo golpeó en la cabeza con una barra de gimnasio de 20 kilos. El ‘Caníbal de Milwaukee’ falleció debido al severo ataque que recibió.

Dios me lo ordenó: ¿por qué Scarver mató a Jeffrey Dahmer?

En un principio, Scarver confesó que asesinó a Jeffrey porque “Dios me dijo que lo hiciera” (vía Independent UK). No obstante, fue hasta 2015 cuando reveló sus verdaderas razones, en entrevista con New York Post.

Según el portal, Christopher se había topado con las noticias de los delitos del asesino en serie. Así, conservó un recorte de periódico y lo usó posteriormente para encarar a su ‘colega’ por las atrocidades que cometió.

“Se pasó de la raya con algunas personas: presos, personal de la cárcel. Algunas personas que están en la cárcel están arrepentidas, pero él no era una de ellas”, inició Scarver.

Luego de ser confrontado, Dahmer intentó huir, pero no logró mucho: la barra de metal ya le había golpeado el cráneo. La escena fue recreada por Netflix y la puedes ver a continuación: