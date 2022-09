La historia de Jeffrey Dahmer escandaliza en Netflix. Más de un asesinato entre finales de los 70 e inicios de los 90, convirtieron al infame ‘Caníbal de Milwaukee’ en unos de los mayores terrores de Estado Unidos. Ahora, la serie de televisión, producida por Ryan Murphy y protagonizada por Evan Peters, ha vuelto a excavar en su historial de delitos. Así, 10 capítulos nos aproximan a sus perturbadores ataques, su esperada captura y, para tranquilidad de miles, su posterior muerte.

No obstante, lo que muchos se preguntan es cuál fue su motivación. En un principio, según un artículo de The Washington Post de la época, Dahmer estaba completamente cuerdo. Es decir, no se le detectó alguna enfermedad mental que justificara su accionar.

“ La tragedia aquí es que creo que él podría haber parado en cualquier momento ”, expresó E. Michael McCann, fiscal del condado de Milwaukee, durante el juicio realizado en 1992.

Jeffrey Dahmer es el protragonista de la nueva serie de Netflix. Sus crímenes conmocionaron a un país. Foto: composición LR/Netflix

Jeffrey Dahmer: ¿qué lo motivaba entonces?

En 1993, Jeffrey Dahmer concedió una entrevista a Inside Edition, en donde reveló las verdaderas razones para cometer los crímenes que lo hicieron un nefasto mito.

“Tenía estos deseos obsesivos y pensamientos de querer controlar. No sé cómo decirlo. Poseerlos permanentemente”, inició el homicida. “No porque estuviera enojado con ellos. No porque los odiara, sino porque quería tenerlos (a sus víctimas) conmigo ”, agregó.

Asimismo, reveló que su ‘obsesión’ no inició de un momento a otro: “Es un proceso que no ocurre de la noche a la mañana. Cuando despersonalizas a una persona y la ves como un objeto, un objeto por placer, en lugar de ser un ser humano que respira, parece facilitar las cosas que no deberías hacer”.

“Siempre supe que estaba mal”, respondió Dahmer sobre sus acciones, cuando la entrevistadora, Nancy Glass, le cuestionó que parecía un sujeto que podría diferenciar el bien de lo erróneo. Mira el resto del diálogo a continuación.