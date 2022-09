El primer asesinato de Jeffrey Dahmer fue en 1978. Ahora, 44 años después, Netflix ha estrenado una serie de televisión que retrata las atrocidades del infame ‘Monstruo de Milwaukee’. Con la producción de Ryan Murphy y Evan Peters en el rol protagónico, el streaming ha construido una aclamada trama de 10 capítulos en los que excava el sangriento historial del criminal hasta su último delito.

Condenado a 16 cadenas perpetuas, todo apuntaba a que Dahmer pasaría el resto de sus días en prisión. Sin embargo, la muerte se adelantó y lo encontró el 28 de noviembre de 1994, fecha en la que su cuerpo fue hallado sin vida.

¿Cómo murió Jeff Dahmer?

Según recoge el portal británico The Sun, Jeffrey Dahmer fue asesinado en la Institución Correccional de Columbia a manos de otro recluso. El suceso se desarrolló mientras ambos hacían trabajos de limpieza.

Dahmer recibió diversos golpes en la cabeza con una barra de metal de 20 pulgadas, hasta que murió por la brutalidad del ataque.

¿Quién mató Jeffrey Dahmer?

El preso en cuestión se llama Christopher Scarver , quien —de acuerdo con CNN— ya cumplía cadena perpetua por haber cometido un asesinato anteriormente. En este caso, su situación se agravó porque no solo mató a Dahmer, sino que también le quitó la vida, el mismo día, al recluso Jesse Anderson.

Christopher Scarver fue el recluso que asesinó a Jeffrey Dahmer. Foto: The Sun

¿Por qué lo hizo y qué le sucedió?

“Dios me dijo que lo hiciera”, dijo Christopher Scarver (vía el portal Independent) al justificar su delito. No obstante, New York Post lo entrevistó en 2015 y sus declaraciones esclarecieron las verdaderas razones detrás de su accionar.

“Se pasó de la raya con algunas personas: presos, personal de la cárcel. Algunas personas que están en la cárcel están arrepentidas, pero él no era una de ellas”, comentó Scarver.

Christopher conservaba un recorte de prensa en el cual se relataban las atrocidades que había cometido Jeffrey. Con ello en mente, decidió enfrentarlo.

“Le pregunté si había hecho esas cosas porque me daba mucho asco. Se sorprendió. Sí, lo estaba”, agregó. En ese momento, Dahmer intentó escapar, pero, antes de poder hacerlo, ya había sido golpeado por una barra de metal en la cabeza y cayó muerto.

A raíz de ello, Scarver fue condenado a dos cadenas perpetuas adicionales. Según The Sun, aún permanece en prisión.