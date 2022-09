“¿Y dónde están las rubias?”, la película del 2004 con Marlon y Shawn Wayans, lanzó a la fama tanto a sus protagonistas como a las estrellas secundarias de la cinta, entre ellas Terry Crews (Latrell Spencer) y Maitland Ward (Brittany Wilson). Sin embargo, tras su paso por Hollywood y Disney, esta última decidió darle un giro a su imagen y profesión: ahora es una multipremiada actriz porno.

Anne Dudek y Maitland Ward como Tiffany y Brittany Wilson, respectivamente. Foto: Columbia Pictures

Si bien la artista ha expresado en diversas ocasiones que el cine 18+ la ha salvado de la industria cinematográfica, este vuelco en su profesión le ha costado ciertas cosas, como perder su relación amical con Crews. Así lo reveló la intérprete en entrevista con The Daily Beast.

“ Una vez que me metí en algo ‘adulto’, inmediatamente me dejó de seguir en Twitter y tuvo que alejarse de mí de esa manera. No es que fuéramos muy unidos, pero era una bonita amistad. Lo veía en eventos y cosas”, comentó Ward.

De hecho, la artista comentó que su excolega tuvo una actitud de constante protesta contra profesionales como ella: “Se mostró muy duro contra el porno, el trabajo sexual y las industrias del sexo, porque tiene un problema de adicción al sexo, que es algo que tiene que ver con él. La gente tiene sus propios problemas, pero eso no significa que puedas tomar las decisiones por todos”.

Maitland Ward, Brittany Wilson en "¿Y dónde están las rubias?", pasó de Hollywood a la industria porno, donde encontró su verdadera pasión. Foto: composición LR/Fabrizio Oviedo

Como se recuerda, Terry Crew admitió que tenía una adicción a la pornografía. En ese sentido, muchos de sus fans creen que su situación lo motivó a tratar de evitar que otros pasen por lo mismo que él, pues estuvo a punto de perder su matrimonio.

No obstante, en perspectiva de Maitland Ward, la posición del actor va en contra de oportunidades laborales para miles: “Trata de destruir todas las carreras del porno, todos sus medios de vida, y anima a sus seguidores a hacerlo. Y no es que él incluso salga en contra de ella, pero es este vigilante que está en contra”.