Netflix ha revivido “¿Y dónde están las rubias?” en su plataforma. Quizá no lo hayas notado, pero han pasado 18 años desde que la película llegó a los cines. A pesar de que no tuvo una buena recepción de la crítica especializada, el tiempo y los fans le han dado el lugar que tanto se merece: una comedia de culto inmortal. Para prueba, solo basta ver los memes de las Wilson que invaden los rincones de todo internet.

No obstante, puede que quizá no hayas caído en cuenta de otro detalle: las hermanas Tiffany y Brittany están basadas en dos famosas reales. Sí, todos los detalles que hicieron un hito a las gemelas ficticias encontraron su inspiración en dos íconos de la high life de Estados Unidos y te aseguramos que has escuchado hablar de ellas.

"¿Y dónde están las rubias?" está protagonizada por Marlon y Shawn Wayans. Foto: Columbia Pictures

Las musas detrás de las Wilson

El encargado de revelar el misterio fue el propio Marlon Wayans, quien en la cinta fue Marcus Copeland/Tiffany Wilson. “Historia graciosa. Un día, mi hermano Shawn me llama a las tres de la mañana y me dice: ‘Marlon, deberíamos hacer de chicas blancas’”, inició el artista a través de su Instagram oficial.

“Le contesté ‘Negro, ¿estás drogado?’. Al día siguiente me enseñó una revista con Paris Hilton y su hermana (Nicky)en la portada y me dijo que deberíamos interpretar a chicas como esta. Inmediatamente, lo entendí”, explicó.

Marlon Wayans confirma que las hermanas Hilton fueron las musas para las Wilson en "¿Y dónde están las rubias?". Foto: captura de Instagram

La idea llegó y pronto se puso en marcha. Aunque “¿Y dónde están las rubias?” hizo una parodia de las sociliatés, la intención de sus protagonistas fue hacer una especie de homenaje.

“Hicimos esa película con buen espíritu para celebrar un momento especial en todas nuestras vidas. Así que, gracias a Paris y Nikki por ser musas. Las quiero”, finalizó Wayans.