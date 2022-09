Estrella de “¿Y dónde están las rubias?” revela cómo el porno la salvó de Hollywood y Disney

Marlon y Shawn Wayans protagonizaron “¿Y dónde están las rubias?” en el 2006. La película nos mostró a los actores como agentes del FBI que se disfrazan de las hermanas Wilson para ejecutar una misión secreta. Si bien la trama no fue bien recibida por la crítica, sus hilarantes escenas y carismáticos personajes cayeron muy bien entre los espectadores y, en poco tiempo, se convirtió en un ícono de la cultura popular.

Sin duda, “White chicks” (como se le tituló en inglés) fue un trampolín a la fama para varias de sus estrellas, entre ellas las actrices que dieron vida a las gemelas Wilson originales, Anne Dudek y Maitland Ward. Sin embargo, para esta última fue uno de los últimos proyectos en Hollywood antes de que encontrara su verdadera pasión: hacer cine porno.

Anne Dudek y Maitland Ward como las gemelas Wilson. Foto: Columbia Pictures

La industria 18+ como factor de liberación

Antes de “¿Y dónde están las rubias?”, Maitland Ward era una chica disney conocida como Rachel Maguire en “Boys meet world”, pero ha reconocido que esta fue una experiencia incómoda para ella.

“Especialmente estos programas de Disney, que son tan familiares y honrados y tratan de fingir que son algo más de lo que son”, comentó a Page Six.

Tras algunos años llegó “¿Y dónde están las rubias?”, pero las oportunidades laborales para Ward se fueron reduciendo. Entonces empezó a aparecer en alfombras rojas con sugerentes atuendos.

“Ser prescindible es ser una mujer en Hollywood”, comentó la artista en su libro, en referencia a lo difícil que le resultó hacerse de un nombre respetable en una industria machista.

Maitland Ward en la actualidad. Foto: Instagram/@maitlandward

Poco después, su número de seguidores en redes sociales fue creciendo a medida que publicaba contenido más provocativo. Para 2019, anunciaba “Drive”, su primera incursión en el porno, y así fue cómo sintió que había encontrado el camino para cumplir sus sueños.

“Me encontré con una persona cambiada después de que todo esto comenzara. Tenía una nueva confianza en mí misma y un trabajo a tiempo completo, y no era porque sonriera para algún jefe”, expresó anteriormente a Page Six.

Sobre su nueva imagen como estrella de películas 18+, comentó: “Hay tanta negatividad y estereotipos por ahí que no son ciertos, y muchos estereotipos contra los artistas que no son ciertos, así que quería destacar lo bueno que hace la industria y cómo ser positiva en cuanto al sexo me ha liberado”.