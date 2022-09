“Cobra Kai” revivió una polémica: Daniel usó técnica de Miyagi cuestionada en “Karate kid”

Con el estreno de la temporada 5 de “Cobra Kai”, fanáticos han podido saber cómo se resolvió el problema entre Daniel LaRusso, Johnny Lawrence y Terry Silver. Con el villano apoderándose del dojo en el ciclo pasado, los eternos rivales se unieron para sacar al empresario del valle.

Si ya viste los nuevos capítulos, sabes que Terry trajo refuerzos, pero también tuvo momentos de acción. La escena final de “Cobra Kai 5″ nos deja ver el último encuentro que tienen Silver y Daniel LaRusso, el mismo que sirvió para ver el regreso de una técnica del señor Miyagui.

En dicha secuencia, vemos a un Terry acorralado por los miembros de Miyagui-do y sus propios discípulos de Cobra Kai. Con el antagonista listo para pelear, Daniel revive un momento de “Karate kid 3″. Exactamente, cuando Silver le habló sobre el método Quicksilver, el cual se ejerce sin piedad contra el enemigo.

Thomas Ian Griffith como Terry Silver. Foto: Netflix

Golpeado, el villano agarra un trofeo de la pared con la intención de atacar a LaRusso, pero este aplica la técnica que el señor Miyagui le enseñó: la patada de la grulla. Finalmente, Terry Silver es arrestado.

Ralph Macchio como Daniel LaRusso para "Cobra Kai". Foto: Netflix

Daniel LaRusso y la patada de la grulla en “Karate kid”

A lo largo de los años, ha existido dos bandos sobre este tema: aquellos que están a favor de que Daniel usara la patada contra Johnny en “Karate kid” y otros que argumentan que fue una técnica ilegal, por lo que no debió ganar el torneo.

En el 2018, TheWrap habló con Ralph Macchio sobre este tema y le preguntó sobre su posición en cuanto a la legalidad del movimiento en el torneo All Valley. “No se advirtieron golpes en la cara cuando el árbitro listó las cosas que no se debían hacer. Si esa escena no pasaba, no estaríamos hablando de esa película 34 años después”, compartió.

Días atrás, el portal CBR indagó más sobre este tema. Si bien parte de una ficción, algunos fanáticos han llevado a analizar la escena bajo las reglas que existen en las competencias de karate reales.

El medio mencionó que la Fundación Nacional de Karate-do de EE. UU. explica que “las técnicas tradicionales de karate, las cuales son ejercidas con potencia, pueden causar lesiones extremadamente graves”.

Sobre la inclusión de este momento en la temporada 5 de “Cobra Kai”, Jon Hurwitz, creador de la serie, dijo: “Ya era hora de incluirla. Terry Silver le faltó el respeto a esta técnica hace muchos años, por lo que los fans estuvieron esperando una respuesta por un largo tiempo”, indicó.

El debate continuará mientras los fanáticos de la franquicia “Karate kid” sigan los pormenores de “Cobra Kai”, serie que lidera el número de vistas en Netflix Perú y posiblemente vuelva con una sexta temporada.