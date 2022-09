Reina Isabel II y “The crown”: Netflix expuso secretos de la Corona con exitosa serie

Tras 70 años en el cargo, la reina Isabel II del Reino Unido falleció este jueves 8 de septiembre en su residencia de Balmoral. Con el mundo interesado y apenado por la partida de la monarca, en redes sociales los comentarios en torno a quién será su sucesor no se hacen esperar.

Pero la necesidad de información sobre la familia real inglesa no es de ahora, y eso quedó demostrado cuando Netflix anunció en el 2016 que lanzaría “The crown”, la serie de Peter Morgan que indaga y expone, desde la ficción, vida y secretos sobre el reinado de la reina Isabel II.

Una renuncia que marcó el inicio de una era

Interpretada por Claire Foy, en la primera y segunda temporada de “The crown”, la trama inicia con la boda de Elizabeth con Felipe (Matt Smith) en 1947. Tras la renuncia a sus títulos, Felipe de Edimburgo sería conocido, desde 1953, como el príncipe y consorte de la monarca, algo que sería un problema constante en la pareja real. La reina obtuvo el trono luego de que su tío Jorge VI renunciara al cargo.

Claire Foy como la reina Isabel II en "The Crown". Foto: Netflix

La ficción también nos deja ver poco de la política inglesa con la presencia de Winston Churchil, hombre que lideró a los ingleses en la Segunda Guerra Mundial, quien ingresa a escena tras ser reelegido como primer ministro.

Un hombre a la sombra de la reina

Para el segundo ciclo, vemos a Felipe en su viaje en solitario al rededor del mundo representando a la casa real. Se desliza una supuesta infidelidad por parte del príncipe, pero esta no es probada.

Isabel II (Claire Foy) coronando a Felipe (Matt Smith) en "The Crown". Foto: Netflix

Así también, se expone cómo la vida de Carlos de Inglaterra empieza a ser dirigida por sus padres para que algún día sea el rey. Por otro lado, se muestra la infancia de Felipe y su familia. La temporada 2 de “The crown” acaba con un escándalo de infidelidad que movilizó a la sociedad británica y con Felipe jurándole amor eterno a su esposa.

La llegada de Diana de Gales

Olivia Colman (temporadas 3–4) ingresa a “The crown” para darle una imagen más madura a Elizabeth de Inglaterra. Así también, vemos a la familia tratando de pasar uno de sus momentos más duros: una sociedad cada vez más antimonárquica.

The Crown es una de las series con más nominaciones (6). Foto: Netflix

La serie nos presenta a un personaje nuevo, la princesa Alicia de Grecia y Dinamarca, madre de Felipe, que vive en un sanatorio tras ser diagnosticada con esquizofrenia.

Pero quizás uno de los hitos narrativos que los fans esperaban ver era cómo se conocieron Lady Diana y Carlos de Inglaterra. Con Josh O’Connor y Emma Corrin con los papeles, espectadores vieron cómo ‘nació el amor’ de la pareja, uno que desde el inicio estuvo bajo la sombra de Camila Parker Bowl.

Emma Corrin da vida a la princesa Diana. Foto: Netflix

La temporada 4 de “The crown” nos muestra a Diana Spencer tratando de encajar en la familia real, una que está más preocupada en mostrarse feliz y sonriente ante la prensa y los ciudadanos que en arreglar sus problemas personales.

La temporada 5 de "The crown" es la penúltima entrega de la serie. Foto: composición/Netflix

Ya sin vuelta atrás, la pareja no puede seguir con su relación y la idea de divorciarse cobra más fuerza. Un viaje a Nueva York sería el inicio de la buena relación entre Diana de Gales y el público. Esto claramente no le gustó a su esposo. Uno de los momentos más duros de la historia nos lleva a ver cómo Lady Di, ya si fuerzas para seguir una mentira, cae en la bulimia y en la depresión.

La temporada 4 de “The crown” se cierra con Diana y Carlos de Inglaterra divorciados en 1996. Con la atención pública en su momento más alto sobre ‘la princesa del pueblo’, el quinto ciclo nos debe llevar a la vida de la princesa fuera de la casa real y a cómo finalmente fue su trágica muerte.

La familia real y “The crown”

“The crown” no es ajeno a la monarquía inglesa. En el 2020, la Corona le pidió a Netflix que advirtiera al público que lo expuesto en la serie es ficción y no está relacionado con la familia. Esto no se cumplió.

Por otro lado, quien ha hablado de la serie abiertamente es Enrique de Sussex. En una entrevista con James Corden, el duque admitió haber visto el show, el mismo que, a su parecer, ofrece una ventana importante al espectador de lo que conlleva ser un miembro de la casa real.