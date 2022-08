Luego del enigmático final de “Aquel día”, Netflix finalmente ha estrenado “365 días más”, la tercera parte de su exitosa saga erótica. Nuevamente protagonizada por Michele Morrone (Massimo Torricelli) y Anna-Maria Sieklucka (Laura Biel), esta reciente entrega ha vuelto a dejar a los fans con el corazón en la garganta debido a que su cierre esconde más de una sorpresa para los espectadores.

¿Qué pasó?

“365 días más” concluye con Laura y Massimo en una conversación tan tranquila como preocupante, especialmente para quienes quieren verlos juntos de nuevo. En concreto, vemos que él espera a su aún esposa en la playa y, después de pedirle que lo deje hablar, le dice que no quería ser malo. Además, le señala que sentía mucho no haber estado para ella cuando perdió a su hijo.

“No me puedo perdonar que ya no te sientas a gusto conmigo después de perder a nuestro bebé. Tuviste que lidiar con todo sola. Me ha destruido”, se le escucha decir a Torricelli. Ante esto, la Srta. Biel le increpa que si sabía lo que pasó, por qué no hizo nada.

Massimo cambia de tema y le comenta que, cuando era pequeño, su papá solía contarle un cuento. De la historia, el personaje recuerda un pasaje que le quedó marcado de por vida: “Si vuelve, será tuyo para siempre. Si no lo hace, nunca estuvo destinado a ser”.

Ante ello, Laura le contesta que él será un gran padre algún día. De ese modo, el protagonista solo le responde: “¿Has vuelto, pequeña?”. Así termina “365 días más”, con un final abierto al ritmo de la canción “Angels”, interpretada por el propio Michele Morrone.

La relación de Laura y Massimo entró en su peor momento. Cuarta película sería casi un hecho. Foto: composición LR/Netflix

¿Habrá “365 días, parte 4″?

Con una escena de cierre como la de la parte 3, se espera que Netflix ponga en marcha una cuarta entrega de “365 días”. Ello debido a que tendría que desarrollarse cómo quedará el matrimonio entre los protagonistas. Sin embargo, todavía no han dado luz verde al proyecto. Aun así, de aprobarse, es posible que veamos cómo continúa la trama de Laura y Massimo, posiblemente con la presencia antagonista de ‘Nacho’, ya que este es el nuevo interés romántico de la mujer.