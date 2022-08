“Manifiesto”, la serie cancelada que Netflix rescató y hoy es un éxito: ¿de qué trata?

Desde hace unas semanas, el top 10 de películas y series de Netflix tiene a un nuevo título agregado: “Manifiesto”, ficción que se ha vuelto popular entre los usuarios y que tuvo un paso previo por la televisión en Estados Unidos.

La historia no es nueva, pues llegó a la TV en 2018 como una trama producida por el reconocido director Robert Zemeckis. Tras una primera temporada con un rating aceptable, NBC le dio una segunda parte, pero la recepción no fue la misma. Pese a esto, para el 2020, y en plena pandemia, renovó a “Manifest” (título en inglés) para una tercera temporada. Sin poder levantar sus números, la serie fue cancelada.

“Manifiesto”, el vuelo 828 y una trama que debe respuestas

“Manifiesto” nos lleva a conocer a 191 pasajeros que eran parte del vuelo 828 de Montego Air, el cual partía de Jamaica a Nueva York en el año 2013. Con problemas con los asientos, el grupo es separado y vemos a algunos partir antes que otros a su destino.

"Manifiesto" está lista para presenmtar la temporada 4 en Netflix. Foto: Netflix

Durante el vuelo, la familia conformada por Ben, Michaela y Cal Stone son sorprendidos por una fuerte turbulencia. Cuando el movimiento pasa, los pasajeros vuelven a la tranquilidad, o por lo menos eso creen. Al llegar al aeropuerto, notan como autos de policías y ambulancias llegan a ellos.

Sin entender qué pasaba, Michaela, quien es policía, advierte que no los pueden tener retenidos sin razón aparente, por lo que un oficial se acerca a ellos y les dice: “Ustedes no han estado desaparecidos por horas, sino por cinco años” . Todos quedan desconcertados por no saber qué está ocurriendo.

Con la trama expuesta en 42 capítulos, divididos en tres temporadas, se nos va revelando más detalles del misterioso vuelo, que son los ‘llamados’ y por qué estas visiones son tan importantes que incluso los pueden ayudar a salvar vidas.

Sin explicaciones claras del por qué el vuelo 828 desapareció, las teorías de los fans no descansan. Mientras algunos apuestan a que todos los pasajeros están muertos, otros apuntan a que existe un bucle en el tiempo que los ayudó a volver a la realidad. La temporada cuatro deberá explicar qué pasó realmente en aquel viaje.

La campaña viral que salvó a “Manifiesto”

Pero el rescate de la serie no fue fácil. Como ha pasado con tramas como “Lucifer”, cancelada por Fox y salvada por Netflix, o el ya famoso “Snyderverse”, que tuvo una fuerte campaña en redes sociales, a “Manifiesto” le pasó lo mismo.

En junio de 2021, su creador, Jeff Rake, usó su cuenta de Twitter para anunciar que NBC no seguiría produciendo la serie, por lo que la trama quedaría incompleta. “Estoy devastado. Que nos hayan cancelado en el medio de la historia es un golpe en el estómago, por decir menos. Estamos esperanzados de encontrar un nuevo hogar. Ustedes, los fans, merecen un final”, compartió.

Desde ese tuit, usuarios se unieron para pedir que no dejen morir la serie. Incuso el famoso autor Stephen King apoyó a los cibernautas que ya nombraban a Netflix para que se encargue de producir más capítulos.

Stephen King y el creador de "Manifiesto" se unieron en pedido para salvar la serie. Foto: captura de Twitter

Semanas después, Deadline anunció que Netflix había llegado a un acuerdo para que “Manifiesto” tenga una cuarta y final temporada. Con 20 capítulos más, ahora sí sabremos cuál es el secreto que oculta el vuelo 828.

Por ahora, la fecha de estreno sigue siendo un misterio.