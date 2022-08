“365 días, parte 4” en Netflix: ¿habrá cuarta película y quiénes regresarían?

Tras una breve pero angustiante espera, Netflix finalmente estrenó “365 días más”, la tercera parte de su exitosa saga erótica, protagonizada por Michele Morrone y Anna-María Sieklucka. Como era de esperarse, el amor entre Laura y Massimo se ve amenazado, otra vez, por la presencia de ‘Nacho’. Así, la escena final dejó a los fans con ganas de ver más.

El streamer se inspira en los libros escritos por Blanka Lipinska, pero la autora solo ha publicado tres de sus obras hasta el momento. ¿Es posible que continúe la historia sin su material fuente? A continuación te contamos más detalles.

Laura y 'Nacho' se vieron una vez más en "365 días más". Foto: Netflix

¿Habrá “365 días, parte 4”?

Por lo pronto, Netflix no ha confirmado si habrá “365 días, parte 4″. No obstante, ello no quiere decir que su candente franquicia quedará en el olvido, sobre todo con el final abierto que nos dejó la tercera entrega.

Si has visto la cinta, sabrás que hay una pregunta que Massimo le hace a Laura, pero ella no la responde y así termina el filme. Por ello, se cree que sería cuestión de tiempo para que se anuncie una nueva secuela.

A pesar de que no hay un cuarto libro que sustente la continuación, el ‘Gigante del streaming’ ha dejado en claro que no necesita tenerlo para justificar una cuarta producción. De hecho, se sabe que ha modificado el tercer escrito para realizar “365 días más”.

Así, es posible que la trama explore su propio historia sobre las bases de lo que ya ha construido.

¿Cuándo se estrenaría “365 días, parte 4″ y quiénes regresarían?

Como lo podrías suponer, “365 días, parte 4″ estaría casi obligada a traer de regreso a sus protagonistas Anna-María Sieklucka y Michele Morrone como Laura y Massimo, respectivamente. Además, se espera que Simonne Sussina retome su papel de ‘Nacho’.

En cuanto a su estreno, este podría tener lugar en algún punto de 2023. Todo depende de que le den luz verde al proyecto y que se inicie su rodaje.