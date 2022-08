The Sandman: Netflix transmite hoy episodio extra en dos partes

Esta es una revelación para beneplácito de los fanáticos de The Sandman. Netflix transmitirá hoy un episodio adicional de la serie que será presentado en dos partes. Se trata de las historias: “Un sueño de mil gatos” en formato animado y “Calíope” en live action. Este es un estreno sorpresa para los fans que llevan mucho tiempo esperando las historias adicionales que conforman el universo de The Sandman.

El episodio 111, titulado: Un sueño de mil de gatos, estará protagonizado por Tom Sturridge como “Sueño”, además incluye las voces de grandes estrellas como Sandra Oh (The Prophet), Rosie Day (The Tabby Kitten), David Gyasi (The Grey Cat), Joe Lycett como (The Black Cat), Neil Gaiman (Crow/Skull Bird), James McAvoy (Golden-Haired Man), David Tennant (Don), Georgia Tennant (Laura Lynn), Michael Sheen (Paul), Anna Lundberg (Marion), Nonso Anozie (Wyvern), Diane Morgan (Gryphon) y Tom Wu como Hippogriff.

Un sueño de mil gatos (Foto: cortesía Netflix)

“Calíope” cuenta con las voces de Melissanthi Mahut como Calíope, Arthur Darvill (Richard Madoc), Nina Wadia (Fate Mother), Souad Faress (Fate Crone), Dinita Gohil (Fate Maiden), Kevin Harvey (Larry), Amita Suman (Nora) y Derek Jacobi como “Erasmus Fry”.

Basado en el cómic de DC, The Sandman de Neil Gaiman, Sam Kieth y Mike Dringeberg, la producción de este episodio extra corre por cuenta de Sam Mucke, mientras que la producción ejecutiva es de Allan Heinberg, David S. Goye y el propio Gaiman. Además se trabajó en los Estudios Warner Bros.

Una historia fantástica (Foto: cortesía Netflix)

The Sandman, sigue la historia de Morfeo, también conocido como Sueño o Sandman, rey de un reino llamado Dreaming y que pertenece a una familia conocida como Endless, compuesta por siete poderosas entidades cósmicas.

Escena animada del capítulo especial de The Sandman (Foto: cortesía Netflix)

La serie se estrenó el 5 de agosto y no tardó en convertirse en una de las producciones más vistas de la plataforma de streaming. Luego de 10 episodios, finalizó su primera temporada y los fans quedaron encantados y con la necesidad de ver más. Ahora, sus expectativas podrán ser cubiertas.