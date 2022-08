“365 días más”, final explicado: Laura, Massimo y la escena que daría pie a una cuarta cinta

La tercera película de la saga “365 días” se estrenó en Netflix. Con esta nueva historia, fanáticos pueden saber qué pasó con Laura y Massimo tras el enfrentamiento que tuvieron con el hermano gemelo del miembro de la mafia.

Si bien se creía que Laura había muerto, ya que la tensa escena final de “365 días, parte 2″ la tuvo al borde de la muerte, un primer adelanto del streaming nos dejó saber que sigue con vida. Quienes sí murieron fueron Anna y Adriano.

Advertencia de spoilers

En el cementerio, Massimo discute con sus rivales y les advierte que se deben ir de Sicilia. Más que ser un obstáculo, él los quiere lejos tras saber que Nacho Matos, miembro de dicha familia, tuvo un encuentro con Laura, su esposa.

En otra escena, Massimo llega a su casa y ve a su pareja. Tras discutir, la mujer sale con Olga, su mejor amiga. En el restaurante, recibe una llamada de Nacho, quien le dice que quiere verla; y ella le pide que la olvide.

Más adelante, Laura y Massimo entran en su peor momento cuando el hombre le reclama por no saber qué pasó en la isla. Ella le manifiesta que no ocurrió nada con Nacho, pero él no le cree. Peleados, la mujer decide seguir con su trabajo y parte a Portugal.

En dicho país, Laura y Olga se encuentran con Matos, pero ambas huyen. Tras contarle todo lo que pasó con él en la isla, las dos asisten al evento de modas que fueron invitadas. Ahí, Laura se ve con la hermana de Nacho, quien le pide una oportunidad para que conversen.

Laura acepta y ambos se reencuentran. Tras decirle que está enamorado de ella, pasan la noche juntos. Al día siguiente, la joven llega a su casa y se vuelve a ver con Massimo.

Laura y Nacho se vieron una vez más en "365 días más". Foto: Netflix

Los dos pelean y Laura le pide el divorcio. Con el hombre volviendo a Sicilia, la diseñadora dice que debe pensar y se va a la casa de sus padres. Tras revelarles que su matrimonio se está acabando, su madre le pide que recapacite.

Laura y Massimo tras revelarse la verdad de Nacho. Foto: Netflix

¿Massimo y Laura siguen juntos en “365 días más”?

Cuando Laura recibe una llamada de Olga, esta le dice que su esposo ya sabe todo sobre Nacho y que debe volver de inmediato a Italia porque puede haber problemas.

Ya en Sicilia, Laura es sorprendida por Nacho, quien le dice que los negocios de su padre están en peligro por culpa de Massimo. Tras pedirle que se quede con él, ella le dice que debe hablar con su esposo primero.

Con Massimo y Laura juntos otra vez, el hombre le indica que la ama, pero ella no responde.

Netflix no ha anunciado que la saga “365 días” tendrá una cuarta parte, pero con el final abierto, todo indica que el streaming se tomará algunas licencias sobre la trilogía de Blanka Lipinska. Laura, Massimo y Nacho podrían volver.