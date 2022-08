Netflix, agosto 2022: “Rick and Morty” y las 33 series y películas que ya no podrás ver

Como cada mes, Netflix estrena nuevas series y películas. Sin embargo, también saca de su catálogo títulos que por largas temporadas acompañaron a sus usuarios. En esta nota, repasa cuáles son las producciones que ya no podrás ver más.

Para agosto de 2022, el streaming se despedirá de una de las cintas más populares de Timothée Chalamet, “Call my by your name”.

Netflix se queda sin “Rick and Morty”

La sexta temporada de "Rick and Morty" llegará este año a Adult Swim. Foto: Adult Swim

Así también, una de las salidas más llamativas de agosto 2022 en Netflix es la de “Rick y Morty”, la serie de Adult Swim que tiene a una legión de fans esperando el estreno de su sexta temporada. Programada para el 12 de agosto, la ficción ha sido un elemento fijo en el streaming desde 2016. El programa se trasladará ahora a HBO Max.

Series y películas que dejan Netflix en agosto de 2022

PELÍCULAS

1 de agosto

“La caída de la Casa Blanca”

“El cristo ciego”

“Lo que podríamos ser”

“Pasajeros”

“Rang de Basanti”

“PK”

“Raajneeti”

“Tamasha”

“Rebeldes de altura”

“Prisionera del espacio”

“Un plus une”

“2 States”

“Las torres gemelas”

“Star Trek: en la oscuridad”

“Star Trek”

“Astro Boy”

“Baaghi”

“Whatever it takes”

“Didi quer ser criança”

“Di que sí”

“Fitoor”

“Leyenda urbana”

“League of gods”

“Call me by your name”

2 de agosto

“El pequeño vampiro”

10 de agosto

“El santo”

12 de agosto

“Chocolate City: Vegas Strip”

14 de agosto

“Príncipe nigeriano”

“Rebelión de los excluidos”

SERIES

3 de agosto

“Farina”

12 de agosto

“Los Pitufos”

13 de agosto

“Rick and Morty”

17 de agosto