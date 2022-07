“Shrek” se estrenó en Perú hace 21 años: los 5 datos que solo verdaderos fans conocen

A pesar de que Netflix dejó ir a “Betty, la fea”, su catálogo aún ostenta grandes joyas del cine y la TV, que sus miles de seguidores valoran como oro. Una de estas inolvidables producciones es “Shrek”, película que —según el portal IMDb— se estrenó en el Perú a finales de julio de 2001. La conexión que tuvo con el público fue instantánea y, en poco tiempo, logró convertirse en una de las cintas más aclamadas y queridas.

En ese sentido, si crees que eres un(a) fiel admirador(a) del ogro verde y compañía, tenemos una lista de 5 datos que pondrán a prueba tus conocimientos de esta famosa apuesta de Dreamworks. Ponle play a “All stars” y comencemos.

Snape iba a ser Lord Farquaad

Si has visto los filmes de la saga “Harry Potter” (y sobre todo si eres un Potterhead a morir), es posible que asocies automáticamente la imagen de Snape con el actor Alan Rickman, pero esto pudo haber sido totalmente diferente.

Según relata el portal Screen Rant, a Rickman le ofrecieron la actuación vocal de Lord Farquaad, pero dejó de lado el papel para unirse a la saga del niño mago. Eventualmente, John Lithgow se convirtió en el rey de Duloc.

Alan Rickman como Snape en "Harry Potter". Foto: Warner Bros

Un Oscar merecido que marcó historia

De acuerdo con el citado medio, Fox News reportó anteriormente que los Oscar inauguraron la categoría mejor película animada. En la ceremonia de 2002, “Shrek” se convirtió en la primera cinta en ganarla. Aunque ahí no quedó su racha de reconocimiento, puesto que también su secuela fue nominada en la siguiente edición de la Academia.

Una constante parodia a Disney

En el mundo de la animación, Disney se ha posicionado como la reina de los recuerdos para diversas generaciones de espectadores. Por ello, existe una especie de competencia tácita con otras firmas, sobre todo Dreamworks.

A lo largo del metraje de “Shrek” encontramos diferentes guiños al mundo de Disney y sus franquicias. Así, recordamos a Fiona como un personaje que deconstruye la figura de una típica princesa que espera ser salvada y este concepto se traslada a sus colegas de Muy Muy Lejano.

De hecho, el productor de la película, Jeffrey Katzenberg, solía dirigir la división de animación de ‘La casa del ratón’, por lo cual podrías intuir por qué la trama del ogro verde incluye easter eggs tan familiares.

Un ‘ejército’ de abogados

El punto anterior nos guía a este apartado. Podrías creer que con sus no tan sutiles parodias, “Shrek” podría haberse metido en problemas muy serios. No obstante, el equipo detrás del film se armó del cuerpo legal necesario para evitar demandas y otras situaciones perjudiciales.

“Enseñamos todas y cada una de las escenas a los abogados a medida que avanzábamos. Desde luego, no queríamos ser demandados por Disney”, dijo el codirector del largometraje, Andrew Adamson, en declaraciones recogidas por The NY Post.

"Shrek" incluye diversos guiños a Disney. Foto: DreamWorks Animation

Nicolas Cage iba a ser Shrek

En marzo de 2013, Nicolas Cage confirmó que estuvo a punto de darle voz a Shrek, pero tuvo que decirle no al icónico personaje luego de analizar cómo sería visto por la audiencia infantil.

“Bueno, las noticias decían que era por vanidad. Creo que eso es un poco fuerte. Pero la verdad es que no me da miedo ser feo en una película. Cuando te dibujan, en cierto modo eso dice más sobre cómo te van a ver los niños que cualquier otra cosa, y eso me importa mucho”, explicó el actor a Today.

El famoso actor, productor y director estadounidense Nicolas Cage iba a ser Shrek. Foto: AFP

Actualmente, puedes ver la película completa “Shrek” vía online a través de Netflix.