“Better Call Saul” 6x9, reseña: adiós, Kim Wexler; hola, “Breaking Bad”

SPOILERS. El episodio 9 de “Better call Saul” —“Fun and games”— es simplemente pura poesía en movimiento. ¿Dónde rayos estaba Kim Wexler en los tiempos de “Breaking Bad”? Por fin lo sabemos. Un capítulo que nos regala la ansiada respuesta en esta grandiosa temporada final, no sin antes dejarnos en claro que absolutamente todo tiene consecuencias y que tarde o temprano hay que pagar las deudas.

Solo 55 minutos. Eso es todo lo que le ha tomado a la serie para al fin mostrarnos el magnífico cierre de una era. Gustavo y Mike quedan como los sobrevivientes de la primera mitad de una larga guerra. A la par, la relación de Kim (Rhea Seehorn) y Jimmy (Bob Odenkirk) sufre su más doloroso momento luego de la muerte de Howard.

Adiós, Kim Wexler… por ahora

Este episodio abre de manera sublime con un cover de la canción “Perfect Day”, la cual sitúa el ambiente perfecto para la rutina de Kim y Jimmy: una cotidianidad que oculta un oscuro secreto bañado en sangre. Algo que afecta más a Wexler que a Mcgill y que en los minutos finales va a terminar en su ruptura definitiva.

Kim y Jimmy sufren el peso de sus acciones en este capítulo y se decide el destino de ambos. Foto: Netflix

Todo lo que vemos de la pareja de abogados en este capítulo no es más que una caída en picada, una bomba de tiempo que solo había retrasado momentáneamente su explosión hasta que murió Howard. Kim, por fin, admite que su amor por Jimmy está fundamentado en las artimañas y que permanecer más tiempo juntos solo provocará, tarde o temprano, otra tragedia.

Es doloroso ver a Jimmy intentando convencer a Kim de que la muerte de Hamlim no fue su culpa, sino de Lalo. Ni siquiera mirarla a los ojos y decirle “Te amo” al borde de las lágrimas funciona. Ella sabe que todo fue su plan, que insistió en hacerlo y que le ocultó a su esposo que había un Salamanca suelto que ponía en peligro a todos. Es un último bache que no van a poder pasar juntos, sino que va a significar el ascenso de Saul y el descenso de Kim.

El diálogo de Kim y Jimmy ha sido más que doloroso para los fans, quienes aún tenían esperanzas de que estuvieran juntos. Foto: composición/ Netflix

Así, lo último que vemos de Kim Wexler es su cabellera rubia, alejándose para empacar sus cosas e irse para siempre. Un adiós que duele y que podría sobrevivir en relación con el gran amor que se tienen estos personajes, pero que, como dice la misma abogada, luego de escuchar el “Te amo” de su esposo: “¿Pero, y qué?”.

Finalmente, mientras todo esto sucede, vemos cómo lo poco que quedaba de Jimmy Mcgill muere en ese mismo instante para que en seguida, con un salto en el tiempo, veamos un escenario claramente contrastante: Saul Goodman despertando en su mansión junto a una prostituta; un preámbulo de la era “Breaking Bad” que nos trae de vuelta al abogado que conocimos en la serie original.

Última escena del episodio donde vemos al Saul Goodman de "Breaking Bad" en su mejor momento. Foto: Netflix

Con todo esto, ya sabemos que nadie mató a Kim y que probablemente debe estar muy lejos. Ahora, si tuvo algún contacto con Saul durante sus épocas doradas como abogado en Albuquerque, eso aún está por verse. Pero a juzgar por su estilo de vida, es poco probable. De tal manera, yo diría que la última apuesta está en verla en el lejano futuro en blanco y negro de Goodman en Nebraska, donde se oculta bajo el alias de Gene Takovic.

El fin de una era: romance y venganza

Pero este episodio no es el fin de una era solo por Kim y Jimmy, sino también por el cierre de las historias de Gustavo Fring y Mike Ehrmantraut. Si bien sabemos que sus caminos continuarán unidos en “Breaking Bad”, nuevamente la excelencia de “Better call Saul” no se conforma en decir “ya estuvo”, sino en recordarnos el verdadero propósito de ambos personajes y reforzarnos el porqué de su alianza.

Este episodio nos muestra por primera vez un nuevo interés amoroso de Gustavo Fring luego de la muerte de Max. Foto: Netflix

Lo de Gustavo es muy interesante. Lejos de la tensa reunión con Don Eladio y los demás, este capítulo lo expone frente a un interés amoroso: David, el mesero que lo atiende en el restaurante. Su obvia conexión romántica es motivo suficiente para pensar en que Gus podría seguir su vida y volver a enamorarse. Pero tras su típica mirada profunda comprendemos que el trabajo no está terminado, que la muerte de Max, a quien vio morir frente a sus ojos, debe ser vengada.

Lo mismo sucede con Mike. Su motivación es clara, debe seguir juntando dinero para asegurar el futuro de su nieta y su nuera. Pero su conciencia no lo deja tranquilo, por lo que va en busca del padre de Nacho a explicarle que su hijo no va a volver y que “se hará justicia”. La respuesta de Manuel Varga es una bofetada y un frío recordatorio de lo que en verdad es su trabajo: “De lo que habla no es justicia, es venganza”.

Uno de los mejores planos de "Better call Saul", donde vemos que Mike está atrapado por sus propias decisiones. Foto: Netflix

El episodio 10 de “Better call Saul” estrena el martes 26 de julio en Netflix Latinoamérica y todo indica que al fin podríamos ver la llegada de Walter y Jesse.