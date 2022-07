Como si las adaptaciones de “Resident evil” no fuesen suficiente, Netflix se lanzó a hacer la suya contra todo pronóstico. Así, ha llegado una nueva serie que, aunque lleva el título del clásico videojuego de Capcom, no guarda ningún parecido con el material original, según los fans. La crítica ya ha dado su veredicto y la producción del streaming no parece haber convencido a casi nadie, pese a que figura como lo más visto en Perú de momento.

La serie llegó al streaming el pasado 14 de julio y está en primer lugar dentro del top 10 de Netflix. Sin embargo, los portales de cine especializados no le favorecen en lo absoluto. ¿Qué dice la crítica de “Resident evil”?

Rotten Tomatoes

El portal más conocido, Rotten Tomatoes, otorga la calificación de 62% en base a 29 críticas de momento. Sin embargo, la audiencia la desaprueba totalmente con un 27% basado en 267 críticas.

Calificación de "Resident Evil" en Rotten Tomatoes. Foto: captura de Rotten Tomatoes

IMDb

Por otro lado, en IMDb el panorama es más amplio y claro. Con un total de 3.600 puntuaciones, “Resident evil” obtiene un 3,4/10, un claro promedio bajo que no le favorece en lo absoluto.

Calificación de "Resident Evil" en IMDb. Foto: captura de IMDb

Metacritic

En cuanto a Metacritic, otro de los más acertados en calificar películas y series, el portal web le coloca un puntaje de 52 de 100 en base a 15 críticas.

Calificación de "Resident Evil" en Metacritic. Foto: captura de Metacritic

Cabe resaltar, que, con apenas un día de haberse estrenado, todos los promedios detallados aquí podrían variar tanto de manera positiva como negativa, conforme más gente vea la serie de Netflix.