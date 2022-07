Joseph Quinn de “Stranger things”: “Eddie fue una increíble interpretación de Johnny Depp”

“Stranger things” es una de las series emblema de Netflix que ha sabido cautivar a millones de espectadores con su intrigante historia sobre la ciudad de Hawkins.

Los hermanos Duffer no solo han mostrado recientemente una temporada más oscura y terrorífica que antes, sino que también han sabido desarrollar a sus personajes principales e incluir nuevos que se terminan por ganar el cariño de los fanáticos.

Eddie Munson, que interpreta Joseph Quinn, ha dejado fascinado al público espectador y es que las cualidades del joven metalero, que al final se sacrifica, ha identificado a más de uno. Sin embargo, algo que pocos sabían es que estuvo inspirado en Johnny Depp.

Joseph Quinn tiene actualmente 29 años. Foto: Netflix

Eddie Munson estuvo inspirado en Johnny Depp

El aspecto desaliñado y rockero, así como su gusto por el juego Calabozos y Dragones, lo presentaron como un peligro para la sociedad, por lo que —luego de huir tras ver la muerte de Chrissy— la ciudad de Hawkins no dudó en hacerlo responsable.

Sin embargo, el espectador logra ver la verdadera personalidad del personaje, quien resulta ser una persona solitaria, pero de gran corazón, que sirve de guía para la generación más joven de la ciudad.

Interpretar todo esto no fue nada fácil para el actor, quien —en una reciente entrevista con Tudum— ha revelado que se inspiró mucho en Johnny Depp, uno de sus actores favoritos y quien fue una de las figuras más destacadas de los años 80 en Hollywood.

Johnny Depp lucía así en los años 80. Foto: Pinterest

“Me encantaba el Capitán Jack Sparrow. Creo que el personaje fue una increíble interpretación de Johnny Depp. Y le he robado pequeñas partes que he puesto un poco en Eddie”, explicó Quinn.

Además de esta influencia personal del actor, el aspecto del personaje estuvo basado en la historia real de Damien Echols, del caso “Los tres de West Memphis”.