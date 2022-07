“Better call Saul” 6x8, reseña: un “Ozymandias” sellado en sangre con misterio resuelto

El 15 de septiembre de 2013, “Breaking bad” paralizó a la televisión con el capítulo “Ozymandias”, uno de los más trágicos y resolutivos de toda la serie de AMC. El último 11 de julio de 2022, “Better call Saul” ha vuelto a hacer lo mismo con el episodio “Point and shoot”, lo que demostró que el guion y la dirección de Vince Gilligan y Peter Gould se han superado a un nivel que nadie habría imaginado con su llegada a Netflix.

En este nuevo capítulo, que da inicio a la parte dos de la temporada final, uno de los conflictos más fuertes de este drama llega a una resolución y por fin responde a otra de las grandes preguntas del show y del universo de Albuquerque en la era de Walter White y Jesse Pinkman.

SPOILERS DE “BETTER CALL SAUL” 6X8 EN ADELANTE

El pollero contra el Salamanca

Vamos directo al grano. En este episodio, Lalo Salamanca muere asesinado y no lo hace a manos de Mike ni de ninguno de sus guardias contratados, sino a la boca del cañón de una pequeña pistola empuñada por Gustavo Fring. Una bala en el cuello termina con su vida luego de subestimar a su más grande enemigo, no sin antes regalarle una última sonrisa mientras está tendido en el suelo, como diciéndole: “Yo te descubrí, llegué hasta aquí solo y sé quién eres”.

Lalo Salamanca interpretado por Tony Dalton. Foto: captura de Netflix

De esta forma, una de las incógnitas más grandes de la serie es despejada. ¿Dónde estaba Lalo Salamanca en los tiempos de “Breaking bad”? La respuesta es cruel y claramente inesperada: muerto, con una bala en la garganta y enterrado debajo del laboratorio y de la lavandería de Gus, mismo lugar donde Walter y Jesse pasaron largo tiempo cocinando metanfetamina para el gerente de Los Pollos Hermanos.

Esta resolución para Lalo es coherente. Al saber que Gustavo no iba a morir, ya que sigue vivo en “Breaking bad”, las apuestas estaban sobre el que diría yo es el más astuto y fuerte de todos los Salamanca. Verlo morir de una manera tan repentina es quizás un poco anticlimático, pero cumple su cometido. Este era hombre despiadado, que luego de haber matado tanta gente inocente, merecía ser enterrado de esa manera tan fría.

Luego de la muerte de Lalo Salamanca ya no hay otro problema para que Gustavo construya su imperio, el mismo que vemos en "Breaking bad". Foto: captura de Netflix

Sin dudas un adiós muy sólido para el magistral Tony Dalton, quien parece haber nacido para interpretar a este personaje. Desde su primera aparición con el “Paca, paca en mi caballo” hasta esta última, verlo encarnar dicho rol ha sido sumamente entretenido y uno de los más grandes aportes para el universo ficcional de Albuquerque. Lalo Salamanca podría ser fácilmente el mejor villano de toda la serie por una sola razón: hizo temblar al mismísimo Gustavo Fring.

“Better call Saul” y su “Ozymandias”

Este capítulo, titulado “Point and shoot” (”Apuntas y disparas”), también resaltó por los paralelismos de Kim y Jimmy con varias escenas antes vistas en “Breaking bad”, específicamente con el episodio “Ozymandias”. En ambos sucede lo siguiente: muere un personaje querido por los fans (Hank - Lalo), dos hombres son enterrados tras morir por un impacto de bala (Hank y Steve - Lalo y Howard) y los protagonistas sufren una caída moral que cambia para siempre su vida (Walter - Kim y Jimmy).

La referencia más clara al episodio "Ozymandias" de "Breaking bad" en "Better call Saul". Foto: composición/ captura de Netflix

No hay vuelta atrás, no hay segundas oportunidades. Saul y Kim van a tener que vivir con el remordimiento de haber causado la muerte de un hombre inocente y enfrentar las consecuencias de sus terribles actos, tal como le pasó al gran Heisenberg frente a su suegro Hank.

Las actuaciones de Rhea Seehorn (Kim Wexler) y Bob Odenkirk (Saul Goodman) son de aplaudir en este episodio. Se les cree todas sus emociones y reacciones frente a todo lo que pasa en este y el anterior capítulo.

El entierro de Lalo y Howard es contrastante: un hombre culpable de mucho y un hombre inocente de todo. Foto: captura de Netflix

La última incógnita

Llegados a este punto de la serie, la última gran pregunta por contestar es: ¿qué pasará con Kim?, una incógnita que se viene repitiendo desde hace un par de años, temporada tras temporada. Vince Gilligan y Peter Gould ya nos demostraron que si tienen que matar a sus personajes para darle sentido a la historia, lo harán. ¿Será que pronto también veremos la muerte de la abogada y esposa de Saul?

La relación de Kim y Jimmy podría terminarse en los próximos episodios. Foto: captura de Netflix

Puntos negativos

Si algo puedo criticar, es la manera tan tonta en la que Mike cae en la trampa de Lalo. No me pareció muy coherente que dejara de lado a Gustavo, quien era la prioridad en ese momento. A esto le sumo la infiltración de Salamanca en la lavandería, quien de manera muy oportuna no logra ser visto por las casi incontables cámaras de seguridad que había en todo el perímetro. Detalles que igual se terminan perdonando por la excelencia de todo lo demás, pero que están ahí y no se pueden ignorar.