“Betty, la fea” abandona Netflix: así reaccionan las redes ante amarga despedida

“Yo soy Betty, la fea” abandona Netflix luego de mantenerse durante años dentro del top 10 de los títulos más vistos en varios países de Latinoamérica.

Si bien aún no hay un motivo claro del por qué la plataforma decidió no renovar el contrato de transmisión, lo que sí está claro es que sus millones de seguidores no están de acuerdo con la decisión de la plataforma.

Siendo hoy el último día en el que la telenovela colombiana podrá verse en el streaming, miles de usuarios han mostrado a través de redes sociales cómo se sienten al respecto.

"Yo soy Betty, la fea", Netflix

Usuarios despiden “Yo soy Betty, la fea” de Netflix

Desde que se dio a conocer que la serie creada por Fernando Gaitán dejaría Netflix, muchos fanáticos usaron las redes sociales para mostrar su desacuerdo con la idea. A un día del retiro definitivo del catálogo, miles de personas continúan creando memes y compartiendo mensajes en contra de la decisión del streaming.

A continuación, te presentamos los tweets más divertidos sobre la salida de “Yo soy Betty, la fea”.

¿Cuántos episodios tiene “Yo soy Betty, la fea”?

La teleserie producida por RCN cuenta en total con 335 capítulos, los cuales se encontrarán disponibles en Netflix solo hasta el domingo 10 de julio. En caso desees conectarte con la trama vía online fuera del mencionado servicio, puedes hacerlo a través de la web de la RCN y en el portal oficial de Telemundo (si estás en Estados Unidos).

¿”Yo soy Betty, la fea” regresará a Netflix?

No todo estaría perdido, pues tal y como sucedió con “Pasión de gavilanes”, retirada del catálogo en octubre de 2020, la novela logró regresar a la plataforma tras su popularidad y los constantes reclamos de los usuarios.