Netflix ha revivido clásicos ochenteros del rock con “Stranger things 4″. La serie, creada por los hermanos Duffer, usó icónicas canciones de la época para escenas clave que mantuvieron a los espectadores con el corazón en la garganta. Dentro de estas dramáticas secuencias, Kate Bush y su tema “Running up that hill”, sin duda, es una de las sensaciones de la última temporada.

No obstante, ni la nostalgia de los años 80 ni la tensión pudo ir contra el más reciente hit peruano a cargo de Tito Silva Music: “Mi bebito fiu fiu”. Este singular éxito, estrenado en mayo de este 2022 a propósito de la supuesta infidelidad de Martín Vizcarra, logró tal grado de masificación que, en un breve lapso, ya es el rey de Spotify.

"Mi bebito fiu fiu" en la cima de la lista de canciones virales en Spotify. Foto: captura de Spotify

En concreto, “Mi bebito fiu fiu” se ha abierto paso hasta la primera posición de Los 50 más virales: global, una lista de reproducción del mencionado streaming de música en la que se encuentran las canciones más famosas del momento.

Luego de que Bad Bunny la cantara en un live de Instagram, era solo cuestión de tiempo para que la canción traspasara fronteras. De hecho, su gran acogida la ha llevado ‘fuera de este mundo’, pues Marvel España ha usado parte de su letra para promocionar el esperado estreno de “Thor 4″.

Marvel promociona "Thor 4" con letra de "Mi bebito fiu fiu". Foto: captura de Twitter/Marvel España

Netflix a cargo de la nostalgia

“Running up that hill” ya se ha convertido en un himno para los fans de “Stranger things” y esto no es para menos, pues el efecto ha tenido gran relación con una casi certera muerte para una de las protagonistas de la producción. Aun así, este clásico no ha sido el único que ha revivido gracias a la ‘Gran N’ roja.

Otra de las escenas más famosas que dejó el cuarto ciclo involucra a Eddie, gracias a quien “Master of puppets” ha vuelto a ser tendencia luego de casi 40 años después de su lanzamiento.