“Stranger things 5”: Max podría no regresar, Sadie Sink pone en duda su participación

Max Mayfield, personaje interpretado por Sadie Sink en “Stranger things 4”, tiene un trágico descenlace en los minutos finales de la cuarta parte del show creado por los hermanos Duffer. Así, aunque se pensaba que aún la veríamos en la quinta temporada, la cual cerrará la serie, ahora la actriz ha señalado algo que pone en duda su participación en el show de Netflix.

En una entrevista con Deadline, la exitosa artista de 20 años reveló un dato curioso sobre el guion del último episodio del volumen 2 de la cuarta temporada titulado “The piggyback” (”El huésped”).

Según cuenta Sink, antes de que leyera el libreto, los mismos creadores le contaron lo que pasaba con su personaje en las últimas páginas.

Max queda en coma tras sobrevivir a las garras de Vecna al final de "Stranger things 4". Foto: composición LR/Netflix

“Me llamaron antes de leer el noveno episodio porque en el guion literalmente dice que Max muere. Así que me llamaron de antemano y me dijeron: ‘Solo te advertimos que esto está ahí, para que no estés realmente sorprendida’”, explicó.

Entonces, es un hecho que Max pereció en el último capítulo a manos de Vecna, quien no terminó de quebrantar su cuerpo, pero sí le provocó la muerte.

El futuro de Max en “Stranger Things”

Pese a la llamada de los Duffer a Sadie Sink, la actriz reveló que aún sabe nada sobre el futuro de su personaje, ya que los creadores de la serie mantienen la información bajo llaves.

“Son muy reservados con la quinta temporada en general”, dijo sobre los directores. “No tengo idea de lo que viene en la quinta temporada o cómo se verá eso. La historia de Max está muy en el aire porque obviamente está en coma y Once no puede encontrarla en el vacío”, agregó.

Max pudo escapar de Vecna gracias a Eleven, pero no fue suficiente para mantenerse viva. Foto: Netflix

“Stranger things 5″ aún no tiene fecha de estreno, pero se sabe que tendrá un importante salto en el tiempo.