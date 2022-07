“Stranger things”: la serie de Netflix que revivió el rock y el metal

“Stranger things” está ambientada en los años 80, época caracterizada principalmente por presentar legendarias canciones de rock que hasta el día de hoy son escuchadas por millones de amantes del género.

Desde la primera temporada de la serie escrita por los hermanos Duffer se pudo escuchar temas clásicos de Joy Division, The Clash, The Bangles, entre otros. Pero no fue hasta la reciente temporada que una canción ochentera se volvió viral al ocupar los primeros puestos de los rankings de música internacional.

“Running up that hill” de Kate Bush fue, entonces, escuchada por viejos fans de la cantante y captó la atención de una nueva generación. Ahora, tras haber finalizado la cuarta temporada y el último episodio presentarnos una impactante mezcla de “Master of puppets” con “One”, ambos de Metallica, te mostramos las canciones que fueron presentadas durante toda esta última entrega.

El rock revivió gracias a “Stranger things”

Esta cuarta temporada no solo nos ha presentado una historia más oscura y terrorífica que las anteriores, también nos ha sorprendido al traer, nuevamente, clásicos de los años 80. Durante una de las primeras escenas podemos escuchar que suena “Psycho killer” de Talking heads. Más adelante, cuando se muestra la pista de patinaje a donde va Eleven con Mike y Will se escucha “You spin me round” de Dead or alive y posteriormente podemos oír “Tarzan boy” de Baltimora.

También podemos deleitarnos con el clásico “California Dreamin”, pero de la versión de The Beach Boys. Para resumir la lista, estos son los temas faltantes que fueron un éxito en su época y que volvieron a sonar en “Stranger things 4″.

“Separate ways” de Jouner, Bryce Miller/Alloy tracks remix

“Detroit rock city” de Kiss

“Musical youth” de Pass The Dutchie

“Rock me amadeus” de The gold mix

“Wipe out” de The Surfaris

“Stranger in a strange land” de Iron Maiden.

Finalmente, los dos clásicos que han resaltado más debido a la secuencia de imágenes y emociones que nos han mostrado a través de la pantalla son “Running up that hill” de Kate Bush y “Master of Pupptes” de Metallica.

Un dato curioso que seguro el buen oyente de este género se ha dado cuenta es que al final del solo de guitarra de Eddie Munson se le puede escuchar tocando “One”, también de Metallica.