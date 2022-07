Will morirá en “Stranger things 5”: teoría conecta serie con Harry Potter y anticipa tragedia

“Stranger things” ha convertido la muerte de un querido personaje en casi una regla a lo largo de sus entregas. Este segundo volumen de la cuarta temporada no fue la excepción y, al ritmo de “Master of puppets”, la serie de Netflix ha vuelto a asesinar a uno de sus recién llegados protagonistas. No obstante, es probable que ahora tengamos que despedirnos de uno de los integrantes originales del cast, según una de las últimas teorías que circulan en redes.

Como se sabe, Will fue el primero de los chicos en llegar al Upside Down y fue por mucho tiempo el huésped de ‘El desollamentes’. De hecho, el final del segundo volumen de la cuarta temporada confirmó que el hijo de Joyce Byers aún puede sentir a Vecna dentro de sí. Esto es justamente lo que los fans han considerado como una conexión con la historia de Harry Potter.

Noah Schnapp es Will Byers. Foto: difusión.

Will y su relación con ‘El niño que vivió’

Recordemos que Harry Potter es un horrocrux de Voldemort; es decir, parte del alma del mago oscuro habita en el cuerpo del estudiante de Hogwarts. Con ello, este último conoce los sentimientos del villano, desde cuando está triste hasta cuando está más vulnerable, tal como Will lo ha hecho desde la primera temporada de “Stranger things”.

De ese modo, el lazo entre Voldemort y Harry se quebró una vez que el adolescente fue asesinado por su propio enemigo, aunque luego revivió gracias a la Piedra de la Resurrección. Es así como, la hipótesis sugiere que el personaje de Noah Schnapp tendrá un trágico final a manos de Vecna, ya que al morir la mente maestra, el resto de su colmena y ‘asociados’ también caerán en batalla.

En este caso, Will no tendría un artefacto mágico para volver a la vida, por lo cual este sería el cierre para uno de los protagonistas que nos acompañó desde el inicio de la producción. ¿Será verdad? Solo queda esperar al estreno de la quinta temporada.