Netflix es el streaming menos favorito por usuarios, según estudio

Netflix es considerada la pionera del entretenimiento por streaming, y no fue hasta la pandemia de la COVID-19 que más empresas decidieron apostar por llevar sus producciones a una plataforma virtual.

Fue así como, poco a poco, la gran N ha ido teniendo más competencia que afecta a la cantidad de suscriptores que registra.

Varios de sus proyectos terminan siendo cancelados por una mala recepción, lo que no solo les ocasiona una pérdida económica, también genera disgusto en aquellos fans que no pueden ver un final digno de sus series favoritas.

Muchos usuario se han visto en contra de que Netflix retire "Yo soy Betty, la fea" de su catálogo. Foto: bbva

Netflix es la plataforma menos favorita

Según el estudio realizado por Whip Media, Netflix se encuentra en el último puesto de satisfacción entre las audiencias. El estudio hecho bajo encuesta puso en competencia a ocho plataformas de streaming más.

En esta ocasión, los resultados mostraron como ganador a HBO Max, seguido de Disney Plus. En tercer lugar, se encuentra Hulu, y en cuarto, Paramount Plus, Prime Video, Discovery Plus, Peacock y Apple TV Plus.

Sin embargo, en el marco de la misma encuesta, se preguntó “Si solo pudieras quedarte con una plataforma, ¿cuál seria?”, y para sorpresa de muchos, Netflix lideró esta pregunta con un 41% de respuestas a su favor.

En segundo puesto se encontró Hulu, la cual obtuvo un 21%, mientas que HBO Max un 13% y Disney Plus, Prime Video y Paramount Plus todas un 1% de respuestas a su favor.