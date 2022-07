“Stranger things 4”, volumen 2: ¿qué personajes murieron en el final de temporada?

“Stranger things 4″, volumen 2 llegó y los fans ya están hablando de lo que pasó con los chicos de Hawkins y su enfrentamiento con Vecna.

Con dos últimos episodios publicados, los Duffer advirtieron que estas serían las entregas más oscuras en el universo que crearon. Incluso, anticiparon que las muertes serían parte de sus escenas.

En los capítulos 8 y 9 de “Stranger things 4”, los personajes, dispersos en Hawkins, Rusia y Nevada, se unen para derrotar al villano. Con más de un caído en la temporada, repasemos quiénes murieron.

Cuidado con la siguiente información

¿Max muere en “Stranger things 4″?

Max casi sucumbe a la dimensión oscura de Vecna en el cuarto episodio de la temporada. Afortunadamente, sus amigos (y la canción “Running up that hill” de Kate Bush) la ayudaron. En el volumen 2, ella convence a su grupo para que la usen como cebo.

Sadie Sink como Max en "Stranger things 4". Foto: Netflix

Primero, Vecna se infiltra en el recuerdo feliz que Max está utilizando para mantenerlo a distancia. Sin música que la ayude, la criatura logra dominarla.

A medida que sus extremidades se doblan y se rompen, Eleven interviene y aleja a Vecna de su amiga. De vuelta en el mundo real, Lucas le dice a Erica que llame a una ambulancia. Max muere durante un minuto, pero Eleven la ‘resucita’ empleando sus poderes. La joven no fallece, pero entra en coma.

¿Eddie muere?

Eddie Munson se ganó el corazón de los televidentes con su personalidad y cercanía a los chicos de Hawkins. En la batalla final, él y Dustin tienen el trabajo de alejar a los monstruos alados de Steve, Nancy y Robin para que tengan tiempo de destruir a Vecna.

Joseph Quinn da vida a Eddie Munson en "Stranger things 4". Foto: Netflix

Al principio, todo parece ir bien, pero los murciélagos comienzan a entrar en el remolque a través de las rejillas de ventilación. Dustin y Eddie deciden huir, pero en el último momento, él cambia de opinión y deja a su amigo para ganar más tiempo.

Los murciélagos lo atacan y los dejan malherido. Cuando Dustin regresa por él, su compañero ya está muriendo. Eddie le dice: “Esta vez no me escapé, ¿verdad?”, mientras le hace prometer que cuidará de los demás. “Creo que es mi año, Henderson”, dice por última vez y luego muere.

La muerte del doctor Martín Brenner

Después de su enfrentamiento con Henry Creel (Jamie Campbell Bower), Martin Brenner (Matthew Modine) y el Dr. Sam Owens (Paul Reiser) le revelan a Eleven (Millie Bobby Brown) la verdad sobre Vecna/Henry/Uno.

Martin Brenner es el doctor a cargo de la experimentación con jóvenes que demuestran habilidades telekinésicas y psíquicas. Foto: Netflix

Tras decirle a la joven que Henry está matando niños en Hawkins, Eleven promete regresar a Indiana para ayudar a sus amigos, pero Brenner le dice que no es lo suficientemente poderosa para enfrentarlo.

Más adelante, la base del Proyecto Nina es emboscada por el coronel Jack Sullivan y, en su intento de llevar a Eleven a un lugar seguro, él es atacado. Mientras se desangra, usa un control remoto para desbloquear el collar eléctrico de Eleven y le dice que siempre la consideró como su familia.

¿Vecna está con vida?

Conoce a Vecna, el nuevo villano de "Stranger things 4". Foto: composición LR/Netflix