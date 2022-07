“Stranger things 4″, parte 2: la escena de Eddie y la canción perfecta que eligió

“Stranger things 4″ acaba de estrenar sus últimos dos episodios durante la madrugada, haciendo que millones de fanáticos se desvelen para ser los primeros en ver el final de la batalla entre Vecna y los jóvenes de Hawkins.

Durante la primera parte de la cuarta temporada, la canción “Running up that hill” de Kate Bush volvió a hacerse viral luego de más de 30 años de haber sido lanzada, y es que gracias a ella Max logró no morir.

Ahora, una nueva canción tocada en guitarra por el personaje de Joseph Quinn, Eddie Munson, aspira a convertirse nuevamente un éxito mundial. ¿De cuál estamos hablando?

La temporada 4 de "Stranger things" cuenta con nueve episodios. Foto: Netflix

¿Qué canción toca Eddie Munson en guitarra?

El final de la temporada 4 de la serie muestra a los chicos y a las chicas de Hawkins ideando un plan dentro del Upside Down para poder matar a Vecna; entre ellos, Eddie es una pieza clave para que el plan tenga éxito.

Ya dentro del tenebroso mundo, Eddie es protagonista de una de las escenas más deslumbrantes del episodio final. Se le ve tocando una guitarra eléctrica en un escenario improvisado para llamar la atención de la horda de murciélagos que cuidan a Vecna.

La canción es nada más y nada menos que “Master of puppets” de la legendaria banda de trash metal Metallica .

La canción estrenada en 1986 y que fue escrita por James Hetfield es perfecta para el momento porque el título traducido al español significa “Maestro de marionetas” y sería una referencia a Vecna, quien maneja el Upside Down como él quiere.

A continuación, puedes ver a la banda interpretando este magnífico tema.