“Stranger things 4″: ¿qué spoilers nos dejó el tráiler de la segunda parte?

Estamos a algunas de horas que se estrene el volumen 2 de “Stranger things 4″. Este es uno de los finales de temporada más esperado por todos los fans, ya que al término de la primera parte quedaron muchos cabos sin resolver sobre el futuro de Once y sus amigos con el nuevo villano Vecna.

Sin embargo, el tráiler de esta última temporada nos ha dejado algunas pistas para poder adelantar qué hechos podremos ver a partir de este primero de julio. Conoce aquí los spoilers.

El Demogorgon lucha de nuevo contra Jim

Jim, Joyce y Murray consiguen librarse del Demogorgon en Rusia, donde se encontraban al final del Volumen 1, pero antes de ello deben acabar con la vida de él. En uno de los planos del tráiler, Jim está atrapado en el suelo por el monstruo y en otra toma Murray sostiene un lanzallamas, por lo que es casi seguro que acabaran con la amenaza. Al menos eso esperamos.

Foto: captura Netflix

Nancy sobrevive a Vecna

Nancy ha sobrevivido al trance de Vecna. Así lo demuestra el tráiler cuando aparece junto a Robin y Steve con un nuevo atuendo para luchar en el Mundo del Revés. Además, sale en otra escena disparando con una escopeta a alguna criatura del mundo terrorífico.

Foto: captura Netflix

Jason consigue encontrar a los jóvenes protagonistas

El personaje que está en busca de los protagonistas, Jason, consigue alcanzar a los jóvenes después de que alentase a todo el pueblo de Hawkins a ir por ellos por sus supuestas conexiones con una secta satánica que estarían provocando las muertes. Por esta razón, vemos una pelea que hay entre él y Lucas en el ático de la Casa Creel, donde se encuentra con Max y Erica, mientras los demás permanecen en el Mundo del Revés.

Foto: captura Netflix

Robin es atrapada por Vecna

En una rápida secuencia se nos muestra cómo Robin está atrapada en los brazos de Vecna, y Steve y Nancy intentan rescatarla. Esperemos que una de las protagonistas logre ser salvada.

Foto: captura Netflix

Once llega a Hawkins

Once y Martin Brenner han unido fuerzas finalmente para que la heroína pueda recuperar sus poderes y al parecer lo consigue recordando un trauma de su pasado que involucra a Uno (Vecna). En el inicio del tráiler, se puede cómo Once decide ir a Hawkins para ir a salvar a sus amigos, sabiendo que todavía no está lo suficientemente fuerte.

Y en el final del mismo, vemos a Once utilizar sus poderes en la casa de Creel en el Mundo del Revés para enfrentarse a Vecna.

Foto: captura Netflix

“Stranger things 4, volumen 2″: hora de estreno en Netflix