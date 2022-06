“Rebelde”: ¿cuándo se estrenará la segunda temporada en Netflix?

Buscan una segunda oportunidad. “Rebelde” quiere redimirse luego de decepcionar a muchos fans que esperaban ansiosos la adaptación de una de las novelas más famosas de Televisa y que lamentablemente no vieron todas sus expectativas satisfechas.

Por este motivo, la segunda temporada está generando un gran debate en redes sociales entre los fans acérrimos de RBD que no disfrutaron este tributo y los nuevos televidentes que perciben esta producción como una idea más moderna y fresca.

¿Cuándo se estrenará la nueva temporada de “Rebelde”?

Netflix ha puesto todas sus expectativas en esta serie y anunció el estreno de su esperada segunda temporada para el miércoles 27 de julio del 2022. Además, también lanzarán un nuevo sencillo y videoclip como parte del soundtrack.

¿Qué actores participarán de la nueva temporada de “Rebelde”?

Por el momento se ha confirmado el regreso de las estrellas principales de la serie, aunque se espera que regrese gran parte del elenco de la primera temporada. El gigante del streaming ha mantenido el suspenso en los avances promocionales y solo ha revelado que habrá un nuevo rebelde en la banda.

La primera temporada de Rebelde 2022 se puede actualmente solo por streaming. Foto: Netflix.

Sumado a ello también se confirmó la presencia del cantante mexicano Joel Isaac en la serie. El también youtuber aparecería en los primeros episodios de esta nueva temporada y se espera que haga gala de su talento musical en la producción.

¿De qué tratará la nueva canción de “Rebelde”?

Como parte de la promoción por la nueva temporada, Netflix sorprendió a sus usuarios al estrenar un videoclip con el primer sencillo del soundtrack. La canción se llama “Siempre rebeldes”, una tonada pop con toques de dance y electro que le ha dejado un muy buen sabor de boca a más de un fan.

“Al fin y lo mejor es que siguen respetando la esencia pop que tenía RBD”. “Qué bueno que no hacen reguetón como en su momento lo hizo Like, cosa por la que tal vez no tuvieron éxito, la verdad”. “El video está muy padre porque ahora sí se ve presupuesto y concepto; cada vez agarra mejor forma esta banda”, comentaron los internautas en el post que compartió el tema.

“Rebelde way” y “RBD”: así fue el encuentro secreto que los fans siempre pidieron ver

“Rebelde way” y “RDB” siempre han sido comparadas en extensos debates por definir cuál es la mejor versión: la producción argentina o la mexicana, que llegó dos años después. Pese a la rivalidad de los fans, la relación entre los elencos no pudo haber sido más amena.

Con motivo del 20 aniversario de la primera, los actores realizaron un reencuentro por medio de Instagram, en el que revelaron que los integrantes de ambos grupos se conocieron en España a finales del 2006 cuando estaban de gira promocionando el disco “Memoria” y la película “Erreway: 4 caminos”. Todo en secreto y sin cámaras.

“Nosotros nos cruzamos durante las giras en España con ellos. Compartimos un par de after shows y la verdad que los chicos eran divinos”, reveló Benjamín Rojas a su compañera Luisana Lopilato sobre sus contrapartes mexicanas. Ella no estuvo presente entonces, dado que se había retirado de la vida pública.