La película más exitosa del 2019 de Tarantino llegó a Netflix: ¿por qué verla?

La película estrenada en 2019 juntó a un trío en particular que muchos amantes del cine deseaban volver a ver desde hace años. Estamos hablando de “Once upon a time in Hollywood”.

La película dirigida por el legendario cineasta Quentin Tarantino tuvo como protagonista a dos de los actores más famosos de todos los tiempos: Brad Pitt y Leonardo DiCaprio.

Si bien la cinta fue criticada por algunos debido a la sátira que se presentó de Bruce Lee, actualmente es considerada como una de las cintas más memorables del cine.

"Once upon a time in Hollywood" es la novena película de Quentin Tarantino. Foto: Difusión

“Once upon a time in Hollywood” llega a Netflix

El largometraje ambientado en la época de los 60 nos narra la vida de un actor que busca sobrevivir en una industria que se está renovando, por lo que pasa sus días bebiendo y fumando junto a su mejor amigo, quien también es su doble de acción.

Mediante una sátira muy al estilo de Tarantino, se nos presenta en simultáneo al famoso asesino en serie dueño de una secta familiar, Charles Manson.

Con muchas referencias al cine clásico y con una secuencia de escenas finales gore, la cinta recibió 10 nominaciones a los Premios Oscar, incluida mejor película.

¿Desde cuándo estará disponible “Once upon a time in Hollywood” en Netflix?

La cinta que nos trajo de vuelta la historia de la familia Manson, liderada por el psicópata Charles Manson, se encuentra disponible en el catálogo del streaming desde el 30 de junio.

¿Cuánto recaudó “Once upon a time in Hollywood”?

“Once upon a time in Hollywood” recaudó un total de 374.6 millones de dólares estadounidenses.