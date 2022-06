¡Tic-tac, Tic-tac! Estamos a días del estreno de “Stranger things 4, volumen 2″. Los nuevos capítulos tienen muy emocionados a los fans, pero también los han puesto a pensar en quién o quiénes podrían ser las próximas víctimas de Vecna. Para agregarle mayor tensión, un tráiler oficial dejó entrever que Eleven sería más vulnerable que nunca.

Si no te has dado cuenta, la serie de Netflix tiene casi como por regla ‘asesinar’, sobre todo, a aquellos personajes que primero se han robado el corazón de los espectadores. Tal es el caso de Bob, Billy, el insuperable Dr. Alexei, entre otros. ¿Quién será el blanco esta vez? No sabemos, pero sí ha surgido una interesante teoría sobre Eddie.

El carismático personaje interpretado Joseph Quinn cobró gran titularidad luego de la muerte de Chrissy, por lo cual muchos creen que sería el próximo en caer en batalla. No obstante, una hipótesis le ha dado un nuevo significado a su presencia en la ficción.

Joseph Quinn da vida a Eddie Munson en "Stranger things 4". Foto: Netflix

Eddie es 010: la teoría que cobra fuerza entre fans

Una impactante suposición de los espectadores indica que Eddie sería 010, el pequeño que vemos junto al Dr. Brenner el día que se desató la masacre en el Laboratorio de Hawkins . De ese modo, pronto podríamos verlo luchando junto a Eleven como ‘hermanos’.

Para ello, hay cuatro pistas clave que tratarían de dar soporte al argumento que muchos están convencidos de ser verdad. A continuación, te explicamos los detalles.

Sin cuerpo no hay muerto

“Stranger things” ha dejado en claro que cualquier cosa puede suceder en cuestión de escenas, incluso ‘revertir’ la muerte. Para ejemplificar este recurso, recordemos que creímos desaparecido a Will en la primera temporada, hasta que descubrimos que era en realidad un muñeco.

El propio Dr. Brenner sigue vivo luego de haber sido atacado por un demogorgon y el más reciente ejemplo fue Hopper, quien milagrosamente sobrevivió a una explosión del experimento de los rusos. Con lo cual, si no se muestra el cuerpo, es posible asumir que podría regresar en algún momento.

De ese modo, existe la probabilidad de que la matanza deliberada en el Hawkins Lab no le haya quitado la vida a todos sus habitantes, sino que 010 pudo haberse salvado. Lo cual nos lleva al siguiente punto.

Eddie tenía el cabello rapado

Eleven, al igual que los otros sujetos de pruebas de los experimentos, tenía el cabello rapado. Esta característica se ha asociado directamente a la protagonista como a todo aquel niño (a) que fue parte de los proyectos de control mental en Hawkins.

Con ello en mente, nos remontamos a la conversación que Eddie tuvo con Chrissy en el bosque. Ahí, él le menciona a la porrista que anteriormente tenía el pelo muy corto, radicalmente diferente a su rockero look actual. ¿Coincidencia o un guiño evidente?

A pesar de que podría ser un simple comentario al azar, ya nos hemos dado cuenta de que los creadores de “Stranger things” no dejan cabos sueltos sin no hay intención de usarlos luego para un plot twist ingenioso.

Además, las fechas coincidirían, puesto que 010 tenía unos 12 años en promedio en los acontecimientos de 1979 (el día que Henry Creel mató a todos), por lo cual podría haber crecido como una persona normal y haberse unido al colegio.

Un tatuaje encubierto

Once tiene el tatuaje de su nombre numérico justo en la muñeca. Este es un detalle que comparte con el resto de sus ‘hermanos’ y que posiblemente Eddie podría haber estado tratando de ocultar.

De acuerdo con la hipótesis, el alocado joven utilizaría constantemente pulseras y un curioso reloj a lo largo de los capítulos, probablemente, a manera de no dejar ver esta designación que quizá ni él sabe qué significa. Esto último conectaría con la siguiente pista.

Joseph Quinn como Eddie. Foto: Netflix

No hay recuerdos: un lienzo en blanco

Desde el inicio del cuarto ciclo sabemos que Eddie vive con su tío. ¿Dónde están sus padres? No se mencionan simplemente. Esta subtrama podría tener un trasfondo aún mucho más profundo.

Según la teoría, 010 quedó muy malherido en la masacre de Hawkins, por lo cual es posible que su tío lo pudiera haber rescatado, pues supuestamente se habría infiltrado como un trabajador y habría esperado la oportunidad para huir junto con su sobrino.

Quizá el hecho de que Munson no tengas habilidad como Once es porque no las recuerda, el trauma físico pudo haberle causado amnesia y esa sería la razón por la que no asocia los hechos en el pueblo con su presunto pasado.

Eddie y su pasado podrían ser claves para los próximos capítulos de "Stranger things". Foto: difusión

“Stranger Things 4″, Vol. 2, trailer