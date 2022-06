Maluma no se resiste ante serie colombiana top en Netflix: “Millennials no van a entender”

Aunque fue uno de los reguetoneros que no lograron hacer sold-out en Lima, Maluma aún sigue captando la atención de los fanáticos del género urbano, tanto en el Perú como en el resto de los países de la región. Por ello, decidió darles a sus seguidores un nuevo álbum de estudio, “The love & sex tape”, con el cual ha vuelto a la música por la puerta grande.

Si bien actualmente está en plena gira mundial con el Papi Juancho Tour, esto no le ha impedido sentarse un rato en el sofá y disfrutar de una maratón de series y películas en Netflix. No obstante, hay una trama en particular que lo ha atrapado y de la que no puede desconectarse.

Maluma se presentará en setiembre en el Jockey Club del Perú. Foto: Maluma/Instagram

La serie a la que ni Maluma se resiste

Según recoge Infobae, Maluma ha estado muy atento a los capítulos de una producción muy famosa en Colombia y en diversos países del mundo. Tanto así que se declaró un admirador de los episodios y no dudó en compartir parte de la intro en sus historias de Instagram. ¿Adivinas cuál es?

Sí, como lo podrías haber imaginado, se trata de “Yo soy Betty, la fea”, el exitoso título de la RCN que se estrenó en la TV en 1991 y que se mantiene constantemente en el top 10 de lo más visto en Netflix.

“Qué chimba ‘Betty, la fea’, soy fan. Hay muchos millennials que no van a entender este momento”, se le escucha decir al intérprete de “Cuatro babys”, mientras suena la icónica presentación del programa al ritmo de “Se dice de mí”.

Es comprensible que Maluma quiera revivir esta famosa historia protagonizada por Ana María Orozco y Jorge Enrique Abello, sobre todo porque ya se ha anunciado la fecha límite para ver la telenovela en la mencionada plataforma.