“Matilda” en Netflix: conoce las nuevas versiones de Tronchatoro, Señorita Miel y Matilda

No hay dudas de que Netfix continúa apostando por la nostalgia. Hace poco, la plataforma nos sorprendió con el primer avance de “Merlina”, y ahora con el tráiler oficial de “Matilda, de Roald Dahl: el musical” nos trae de regreso a Tronchatoro, la Señorita Miel y Matilda.

Personajes que se hicieron conocidos a nivel internacional gracias a la película de 1996 que fue dirigida por Danny DeVito. La nueva versión en formato musical nos trae a nuevas actrices en los icónicos personajes.

Póster oficial de "Matilda, el musical". Foto: Netflix

La nueva Tronchatoro

La villana de la historia y directora del colegio Crunchem Hall es recordada por la icónica escena en la que toma por las trenzas a una de las alumnas y la lanza lejos durante la formación de la mañana.

Este personaje estará a cargo de Emma Thompson, conocida por su protagónico en “La nana mágica: Nanny McPhee”.

Emma Thompson como Tronchatoro en "Matilda, el musical". Foto: captura de Netflix

La nueva Señorita Miel

Por otra parte, quien dará vida a la dulce profesora de Matilda será la actriz inglesa Lashana Lynch, quien interpretó a Capitana Marvel en “Doctor Strange in the multiverse of madness”.

Lashana Lynch como Señorita Miel en "Matilda, el musical". Foto: captura de Netflix

La nueva Matilda

El personaje interpretado por Mara Wilson llegará esta vez a cargo de Alisha Weir, una joven intérprete de 12 años de edad que participó anteriormente en filme “Don’t leave home”.

Alisha Weir como Matilda en "Matilda, el musical". Foto: captura de Netflix

“Matilda, de Roald Dahl: el musical”: fecha de estreno

La plataforma de Netflix ha anunciado que “Matilda, de Roald Dahl: el musical” se estrena en Navidad; sin embargo, no ha especificado si llegaría el mismo 25 de diciembre o en vísperas de las fiestas.

A continuación, te compartimos el tráiler.

Resumen completo de “Matilda”