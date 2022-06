“Pinocho” es uno de los mayores clásicos de Disney. De hecho, “La casa del ratón” está por estrenar una versión reimaginada con actores reales, de la cual ya han lanzado un primer tráiler oficial para promocionar su pronta llegada al streaming. No obstante, la compañía de Mickey Mouse no será la única que adaptará al niño de madera, pues Netflix también se ha subido al barco del remake.

En este caso, ‘La gran N roja’ presentará su propia visión a través de una película stop-motion, cuya dirección recae sobre el famoso cineasta Guillermo del Toro. Si bien ya habían publicado un primer teaser, la revista Vanity Fair ha presentado como avance algunas fotos exclusivas del filme, además de adelantar detalles de la peculiar trama.

Adelanto de “Pinocho” de Netflix, película stop motion que será dirigida por Guillermo del Toro. Foto: Netflix/Vanity Fair

¿De qué tratará?

Como se recuerda, Disney presentó a Geppetto como un hábil carpintero que anhela tener su propio hijo, por lo cual construye una marioneta que, por obra de un hada madrina, se convierte en un pequeño de verdad. Pero Netflix ha optado por darle un giro radical a este relato.

De ese modo, no se nos situará en un cuento de hadas, sino más bien en una Italia ubicada entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, momento en el cual veremos el auge del fascismo y el régimen autoritario en el país. En ese contexto, Pinocho nacerá como un alma que no sigue las reglas, pero no será castigado por ello.

Adelanto de “Pinocho” de Netflix, película stop motion que será dirigida por Guillermo del Toro. Foto: Netflix/Vanity Fair

Del Toro admite que su visión es muy diferente al material que inspiró a Disney en los años 40: “Es contrario al libro, porque el libro busca la domesticación del espíritu del niño de una manera extraña. Es un libro lleno de grandes inventos, pero también está a favor de obedecer a tus padres y ser ‘un buen chico’ y todo eso”.

Con ello en mente, agrega lo siguiente: “La virtud que tiene Pinocho es desobedecer. En un momento en el que todo el mundo se comporta como una marioneta, él no lo hace. Esas son las cosas interesantes, para mí. No quiero volver a contar la misma historia. Quiero contarla a mi manera y de la forma en que yo entiendo el mundo ”.

Adelanto de “Pinocho” de Netflix, película stop motion que será dirigida por Guillermo del Toro. Foto: Netflix/Vanity Fair

Nueva historia, ‘nuevos’ personajes

A pesar de que muchos de los icónicos personajes (y sus actitudes) que vimos en “Pinocho” de Disney calaron muy fuerte entre los espectadores, la versión de Netflix será optar por cambiar aspectos clave en ellos.

De ese modo, el niño de madera será un alma irreverente porque así lo desea y no por su ignorancia del mundo que lo rodea. En el caso de Sebastián (nuevo nombre del grillo de la versión original), tampoco será una consciencia muy drástica, más bien actuará como un impulsor de las decisiones de su ‘protegido’.

“En nuestra historia, el grillo es apaleado a menudo, pero es un viaje también para que el grillo encuentre el amor y la humildad”, expresó Guillermo del Toro.

Pepe grillo ahora se llamará Sebastián. Foto: Netflix/Vanity Fair

Asimismo, tampoco se incluirán seres mágicos, más allá de la ‘presencia’ mística del bosque y el protagonista. Por ello, no tendremos un zorro antropomorfo como villano, más bien a una persona con patillas alargadas con una expresión maliciosa en el rostro.

“ No quería criaturas mágicas más allá del espíritu del bosque que le da vida, y del propio Pinocho . No quería un zorro y un gato parlantes, ni la magia de transformarlo en un burro. Quería que todo lo demás se pareciera lo más posible al mundo real”, afirmó el director mexicano.

En "Pinocho" de Netflix no hbará un zorro antropomorfo, sino que será un humano con una apariencia particular. Foto: Netflix/Vanity Fair

Reparto confirmado para “Pinocho” de Netflix

Gregory Mann como Pinocho

David Bradley como Geppetto

Finn Wolfhard como Candlewick, el antagonista convertido en aliado

Ewan McGregor como Sebastián

Christoph Waltz como el Conde Volpe

Ron Perlman como el policía del pueblo y padre de Candlewick

El elenco también está integrado por Tilda Swinton, Tim Blake Nelson y John Turturro en papeles por anunciar.

Adelanto de “Pinocho” de Netflix, película stop motion que será dirigida por Guillermo del Toro. Foto: Netflix/Vanity Fair

¿Dónde ver Pinocho de Guillermo Del Toro?

La película de “Pinocho” que viene realizando Guillermo Del Toro estará disponible únicamente en Netflix. El director mexicano plasmará una versión nunca antes vista del conocido cuento infantil.