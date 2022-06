“La Foquita”, cinta sobre el ‘10′ que nos llevó a Rusia 2018 y no estará en el repechaje

“Jefferson Agustín Farfán Guadalupe ¡Por su mamacita!”, gritó el fallecido comentarista Daniel Peredo durante uno de los duelos por las eliminatorias al Mundial Brasil 2014, específicamente cuando Perú le ganó 1-0 a Chile en el Estadio Nacional. Aunque en ese proceso no fuimos a la Copa del Mundo, el jugador volvió a formar parte del sueño mundialista de la siguiente edición, en la que nuestro país logró llegar a Rusia 2018. Esto y más fueron razones suficientes para que se estrenara “La Foquita: el 10 de la calle”.

Este lunes 13 de junio se juega el repechaje por el Mundial Qatar 2022, en el cual se definirá si la Blanquirroja accede o no a uno de los eventos deportivos más importantes a nivel global. En ese sentido, en esta nota, hacemos un repaso del filme que nos relató los inicios de Farfán, el ícono del fútbol nacional que no está convocado para el Perú vs. Australia, pero que siempre estará en el corazón de la hinchada bicolor.

¿De qué trató la película?

“La Foquita: el 10 de la calle” llegó a los cines en enero de 2020. El filme tuvo una gran acogida y nos presentó un relato biográfico de Jefferson Farfán. De ese modo, recorrimos la niñez del icónico futbolista en un hogar de bajos recursos, hasta su aplaudido ascenso al estrellato internacional del ‘deporte rey’.

Es así como los espectadores repasaron logros y derrotas de Farfán. La producción nos guía desde su debut en la liga peruana, los sacrificios de su madre, su exitosa llegada a Europa, lesiones, momentos oscuros y de ensueño, hasta su participación clave en el Mundial Rusia 2018.

El enorme apoyo del público que recibió esta película le permitió ser integrada al catálogo de Netflix, plataforma en la que actualmente puedes disfrutar de su hora y media de duración, llena de emotivos pasajes que seguramente te harán vibrar de alegría.

¿Quiénes actuaron en la cinta?

“La Foquita: el 10 de la calle” tuvo a Rey del Castillo, Ray Jesús del Castillo Murillo y a Jean Franco Sánchez para interpretar a tres etapas diferentes de la vida de Jefferson Farfán. En tanto, Anaí Padilla fue elegida para dar vida a ‘Charo’ Guadalupe, madre de del futbolista, mientras que Eva Ayllón dio vida a Peregrina, la abuela.

El resto del elenco fue integrado por famosos actores, tales como Ramón García, Stephanie Orúe, Tulio Loza, Emilram Cossío, Juan Manuel Ochoa, Mariella Zanetti, Gonzalo Molina, Thiago Vernal, Joaquín Escobar y más.